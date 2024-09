Conheça Cameron Bowman, Advogado Criminalista de Dia e ‘Festival Lawyer’ à Noite

Todo mundo dá aquela mesma conferida de última hora. Está com o seu ingresso? Seu celular? Sua identidade, chaves, dinheiro? Certifica-se que sabe onde fica o seu acampamento, ou onde pode achar um táxi mais tarde? Confere, confere, confere. E os seus direitos? Você sabe quais são os seus direitos legais num festival? HÁ, soa o alarme. Não, você não sabe.

É aqui que entra Cameron Bowman, mais conhecido como Festival Lawyer. Bowman é advogado criminalista no escritório de advocacia Valencia, Ippolito & Bowman (VIB), em San Jose, Califórnia. Ele já foi promotor e trabalhou com quase tudo, de casos de gangues prisionais com condenação à pena de morte a casos de violência doméstica. Habitualmente, esta apresentação seria completada com um “então não mexa com ele”, mas Bowman é um de nós. Ele é louco por música, ex-DJ e aficionado por festivais. O Festival Lawyer é o seu adorado projeto paralelo, dedicado a educar os seus companheiros loucos por festivais sobre como exercitar os seus direitos legais nesses eventos.

“Já tinha feito muitos amigos em festivais e comecei a encontrar as mesmas pessoas — você sabe como são os festivais”, diz Bowman do seu escritório na Califórnia. “Quando as pessoas começaram a se dar conta de que eu era advogado, começaram a me fazer perguntas tipo, ‘ah, aconteceu tal coisa com um amigo meu…’, ou ‘é verdade que a polícia pode revistar a sua barraca?’. Essas perguntas não paravam de vir, e eu estava interessado nas respostas.”

Foto: cortesia do Facebook do Festival Lawyer

Em 2013, Bowman criou um Tumblr, The Festival Lawyer. Marcados pela acidez da sua (mais do que adequada) descrição pessoal, “eu advogo tão fodidamente bem que os filhos da puta querem me multar”, e pelo seu uso inteligente de memes, os conselhos variam de “Como Evitar Ser Preso Por Dirigir Bêbado Num Festival” a ‘GUARDE A PORRA DO SEU IPAD, PELAMORDEDEUS’ (amém). A língua afiada de Bowman chamou a atenção do site de música Showbams, no qual o seu infográfico “O Que Fazer se Você For Parado por um Policial num Festival” se tornou viral. “Foi quando percebi que as pessoas estavam tão interessadas no assunto quanto eu, então comecei a fazer mais desses”, ele diz. “Houve uma resposta positiva quase que imediata. Não tinha outros planos além do blog quando comecei.”

No fim das contas, todos os meus conselhos se baseiam na ideia de ser educado

Mas a resposta que Bowman teve da comunidade da música eletrônica não o pegou desprevenido. “Muitos fãs de EDM entram em contato comigo porque eles são muito perseguidos”, diz Bowman, agora um veterano do Coachella. “O Electric Zoo foi chamado de ‘uma versão neon da Coreia do Norte’ pelo New York Post no ano passado. Esse é o público com quem mais me relacionei, porque eles são os mais atacados.”

Com as autoridades municipais na cola dos organizadores de festivais e a mídia dominante lançando narrativas unilaterais com uma boa dose de alarmismo para as massas, você poderia dizer que a reputação da dance music tem sido atacada. Isso não é para nos dissuadir de procurar erros em nós mesmos e na nossa própria comunidade — problemas de saúde relacionados ao uso de drogas e mortes trágicas, por exemplo. Mas a sombra lançada sobre os festivais apenas intensificou o policiamento e as medidas de segurança em eventos de música em todo o mundo. Bowman sabe muito bem disso. “Nos festivais de música, no ano passado, havia duas cartilhas de como lidar com drogas e segurança. Uma delas se baseava na redução de danos e na educação, seguindo a ideia: ‘Sabemos que as drogas vão estar aqui, mas vamos pensar em como fazer a segurança, e fazer isto adequadamente’. A outra abordagem era muito tolerância zero, com segurança intensa e táticas de intimidação.”



Agora, com o seu próprio site, novos recursos e o apoio de milhares na internet, Bowman pressiona com a sua própria agenda. Os tópicos escolhidos por ele vão de entender a linguagem dos ingressos a como proteger o seu celular e a sua barraca de revistas policiais, passando pela definição de consentimento sexual sob o efeito de álcool. Ao lado do DanceSafe, ele se manifesta ativamente contra o Rave Act, e pretende até mesmo expandir o seu alcance, criando uma rede de Festival Lawyers com representantes em vários estados. Recentemente, ele abandonou os posts no Tumblr, optando por, em vez disso, fazer cartões com dicas para serem distribuídos e tutoriais no seu canal no YouTube. “É muito difícil escrever sobre direito com precisão e de uma maneira concisa, não entediante”, diz ele, dando uma gargalhada. “Tenho que abranger todas essas possíveis exceções, então, quando escrevo alguma coisa, o que tende a acontecer é algum outro advogado cuzão chegar e dizer ‘bem, tem outra exceção…’. É muito mais fácil entregar um cartão do que fazer as pessoas lerem um catatau.”

No festival Lightning in a Bottle, que rolou na Califórnia, em maio, Bowman realizou a sua primeira oficina como Festival Lawyer, oferecendo dicas práticas de como lidar com um possível confronto com a polícia e desfazendo alguns mitos sobre as ‘Leis dos Festivais’. “Sempre que você dá uma palestra, você se preocupa com a participação ou a atenção das pessoas, mas todo mundo estava superentusiasmado”, ele diz. “O feedback que tive foi que essas oficinas deveriam ser realizadas em todos os festivais.” Emanuel Sferios, fundador da organização sem fins lucrativos DanceSafe, que busca a redução de danos, também falou na oficina, na qual as palestras de ambos foram filmadas para o próximo filme de Sferios, The MDMA Documentary.

“Muito da filosofia por trás dos festivais de música é sobre cuidarmos uns dos outros”, diz Bowman. “Quem faz parte da cena há algum tempo, ou segue uma banda e vê um público mais jovem chegar, tenta educá-lo. Então dar conselhos dessa maneira, nos festivais, pareceu algo natural.”

Foto: cortesia de Daniel Leist.

Bowman é rápido em esclarecer que ele não é seu advogado. Usadas da maneira adequada, as suas dicas certamente servem para fazer você se sentir confiante em qualquer situação, mas não devem ser consideradas infalíveis. Isso serve para os canadenses, também. Considerando que Bowman é um advogado com prática nos Estados Unidos, o seu conhecimento legal só é aplicável dentro das fronteiras americanas. O sistema legal americano baseia-se profundamente nas dez primeiras emendas da Constituição Americana, contidas na Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos, enquanto o sistema canadense é uma mistura de leis provinciais e municipais. A expansão do Festival Lawyer para o Canadá deve ocorrer em breve, e ele já está em busca de um braço direito no país. Então começa A Busca pelo Festival Lawyer Canadense — basicamente um American Idol para advogados, sem as piadas bestas do Ryan Seacrest. Em vez de uma final com covers do Rush cheios de trinados, o objetivo é realizar uma oficina do Festival Lawyer no Shambhala, em British Columbia, com Bowman e seu equivalente canadense.

Considerando que Bowman é um advogado com prática nos Estados Unidos, o seu conhecimento legal só é aplicável dentro das fronteiras americanas.

Até lá, nada supera a velha e boa educação. Sabe as coisas que os seus pais tentaram te ensinar? “No fim das contas, todos os meus conselhos se baseiam na ideia de ser educado — algo que os canadenses são famosos por dominar. Os canadenses são muito melhores do que os americanos em termos de boas maneiras e de fazer uma balada segura”, diz Bowman. “Não apoio brigar com a polícia ou gritar ‘sei os meus direitos’, é sobre se educar. Só ser amigável e educado com a segurança já ajuda muito mais do que você imagina.”

Bowman, que também é pai, sabe uma coisa ou duas sobre ser educado — embora a sua forma de educar seja ocasionalmente (mas apropriadamente) um pouco excêntrica. “Outro dia, desci as escadas de casa e estava usando uma roupa toda prateada. Meus filhos nem estranharam”, conta Bowman sobre seus dois filhos pequenos e inconscientemente sortudos. “Então, de alguma forma, tudo o que faço tem a ver com o fato de que algum dia meus filhos vão ir a festivais. Quero dizer, como eles poderiam não ir a festivais de música?”

O lado ruim: “Eles não vão poder culpar ninguém se fizerem besteira.”

