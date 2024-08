Conheça o cara que tem 7 mil matches no Tinder

Entrevista originalmente publicada na VICE UK.

Josh é um estudante de enfermagem de 29 anos. Ele mora em South Welsh Valleys, no País de Gales, onde nasceu e cresceu. Ele é um grande fã de David Bowie, é vegetariano e espera se especializar no campo de saúde mental, algo pelo qual é apaixonado. Ele tem uma voz de barítono suave, com um leve sotaque. O Josh também tem aproximadamente 7 mil matches no Tinder.

VICE: Quando você baixou o Tinder pela primeira vez?

Josh: Baixei pela primeira vez em 2013, e tenho usado periodicamente desde então.

O que você esperava encontrar?

Um encontro. Ou amigos gays ou que pensassem como eu. Eu nunca tinha usado um aplicativo de encontro antes, então era uma novidade. O fato de que eu só podia falar com pessoas que estavam interessadas em mim tornava a coisa menos assustadora também.

Sim, esse é um bom ponto. E você conheceu amigos ou teve encontros?

Bom, te conheci, né, David!

Verdade. Acho que vou editar essa parte da entrevista. Como o Tinder se compara com os outros aplicativos?

É o meu preferido. Como aplicativo ele é meio limitado, mas um bom começo. Ele leva a boas conversas, diferente de outros aplicativos. Além disso, você não pode mandar fotos aqui, então não fica sendo constantemente inundado com imagens obscenas. Como ele é ligado a outras redes sociais como Facebook, Spotify e Instagram, você pode ter uma ideia de como a pessoa é antes de começar uma conversa. Mas acho que isso tira um pouco da diversão.

Mas também torna um pouco mais difícil – mesmo que não impossível – ser enganado. Algo assim já aconteceu com você?

[Risos] Acho que sim, mas não tenho certeza. Dito isso, já cruzei com o Jamie Dornan algumas vezes no aplicativo, o que é meio suspeito.

E você arrastou a foto pra direita?

Claro!

Bom, como você diz, as duas pessoas têm que aprovar falar uma com a outra. Então quão seletivo você é quando se trata de arrastar as fotos para a direita ou esquerda?

Gosto de pensar que sou bem seletivo. No começo eu me esforçava para ler todo o perfil antes de arrastar, mas recentemente faço isso com base na primeira foto. Se você não se sente atraído por alguém, então por que se encontrar com ele?

Geralmente você manda mensagem primeiro, ou espera a pessoa começar a conversa?

Depende. Se gosto do visual do cara ou parece que temos muito em comum, não ligo de mandar a primeira mensagem.

Você tem uma frase de abertura?

Não. Geralmente pergunto como foi o dia da pessoa ou menciono algo que achei interessante no perfil dele.

Qual você acha que é uma boa frase de abertura? Tem alguma que se destacou e chamou sua atenção?

Se alguém menciona que tem o mesmo gosto musical que eu, então consegue minha atenção de cara. Ou se a pessoa sugere sair para beber ou comer alguma coisa em vez de ficar conversando eternamente.

Qual a pior coisa que você já recebeu?

Bom, uma pessoa desfez o match quando percebeu que eu era de Gales. Fora isso, a maioria do pessoal no aplicativo é bem legal. Não é como o Grindr.

Quantos matches você tem no momento?

Perto de 7 mil. Mas não uso o aplicativo faz um tempo.

Como você tem tantos matches morando numa área relativamente pouco povoada de Gales?

Tenho o aplicativo há alguns anos e os matches foram se acumulando. Os matches do Tinder são baseados em localização, então é possível conhecer alguém perto de mim geograficamente – como Bristol e Dorset – mas para onde não é tão fácil assim viajar. Isso pode ser frustrante. Estou sempre em Londres, então dei match com gente de lá também.

Desses 7 mil homens, quantos você conheceu na vida real?

Saí com uns 15 ou 20, mas só um virou um relacionamento sério.

Com quantos você fala online regularmente?

Se alguém se dá ao trabalho de falar comigo, sempre tento responder. Mas como estudo enfermagem nem sempre tenho tempo. Dito isso, fiz alguns dos meus melhores amigos no Tinder.

Como eu.

Coloca isso na matéria, duvido.

OK. Por que você acha que tantos homens arrastam sua foto para a direita?

Você tem que perguntar para eles. Imagino que seja porque eles gostam da minha foto ou acham que nos daríamos bem.

É simples assim mesmo? Basta ser legal e atraente para fazer chover matches no Tinder?

Sim. Essas coisas são simples. Não tem por que complicar.

Você ainda gosta do Tinder? E ainda espera encontrar o que estava procurando antes?

É uma distração divertida, acho, mas sempre fico feliz quando conheço alguém que me faz querer deletar o aplicativo. Dois terços dos meus relacionamentos mais longos foram com caras que conheci de maneira mais convencional, através de grupos de amigos, da universidade ou do trabalho. Então acho que, no final das contas, ele não trouxe o que eu estava procurando.

