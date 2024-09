Conheça o Lado Obscuro de Erick Morillo

O produtor nova-iorquino de dance music, Erick Morillo, está trilhando o estrelato de trás pra frente. A carreira de muitos DJs geralmente é estabelecida quando eles fazem seus nomes na cena underground, antes mesmo que eles mantenham seus olhos e ouvidos muito atentos ao que a maioria esmagadora da galera está curtindo, o chamado mainstream. Mas com Morillo foi diferente, o cara caiu no gosto do mundo pop bem no comecinho da sua carreira durante a década de 90, ao lado do Reel 2 Real, pouco antes dele ficar ligeiro com que estava rolando nas pistas dos clubes. O produtor passou as últimas duas décadas transitando dentro e fora, tanto do universo da dance music, quanto do pop, por ter caído no gosto do DJ Sneak e do Junior Sanchez, ter colaborado com o P. Diddy e lançado remixes de algumas músicas da rainha Madonna.Os timbres radiantes de Erick Morillo podem ser considerados hoje o puro ouro do underground. Ele relançou seu selo Subliminal Records com um trampo do Harry Romero em setembro, e agora, Morillo entrou nessa fita com o seu próximo EP Limitless. A pegada de “I Want You” e da faixa que está no lado b, “Trapped” são um milhão de vezes melhor do que qualquer música nas paradas da Billboard e levam a galera à loucura em qualquer balada em que forem tocadas.

E é por isso que nós estamos lançando com exclusividade do THUMP a faixa “I Want You,” um techno mais animadão que vai direto ao ponto com uma batida distorcida de sintetizadores, e te levam cada vez mais fundo na viagem de seis minutos da música. A percussão frenética faz alusão às influências latinas de Morillo, mas o pop ficou em segundo plano pro bem das pistas de dança.

“O disco Limitless é uma representação do meu som atual,” disse Morillo ao THUMP. “I Want You” é um techno mais pesadão do que eu costumo tocar nos meus sets recentes; seguido por “Trapped”, um tech house barulhento e improvisado, que será sairá no dia 2 de novembro. Os dois lados do EP mostram exatamente a direção musical que o selo está trilhando.”

