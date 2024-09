Conversamos com o Lee Bannon Sobre Raça, Breakcore e o Seu Novo EP, o Aterrorizante ‘Thot eNhançer’

No começo desta semana, Lee Bannon, do selo Ninja Tune, lançou de surpresa um EP independente, Thot eNhançer, sob um novo pseudônimo: Dedekind Cut. É um disco abrasivo, que leva o ouvinte do breakcore fragmentado a um experimentalismo disforme, carregado de graves, através de um ambient decadente e barulhento e de um minimalismo sujo e borbulhante. É uma das coisas mais intensas que ouvimos este ano.

Em uma matéria, descrevemos Bannon como um criador de música “difícil”. Com isso, queríamos dizer que a sua produção desafia a rigidez das convenções genéricas, preferindo perambular por territórios inesperados. Thot eNhançer não faz nada para refutar essa ideia, então imaginamos que o mundo interior de Bannon seja um lugar fascinantemente esquisito. O EP é pura catarse sonora, primal e angustiante na sua habilidade de desarmar e inquietar. Você pode ouvi-lo na íntegra abaixo.

Um dia ou dois depois do seu lançamento, Bannon entrou em contato conosco para perguntar se queríamos conversar sobre o Dedekind Cut e sobre Thot eNhançer. Aqui está o que rolou.

THUMP: Falamos sobre a importância dos nomes na última vez em que conversamos. Há algum significado no seu novo pseudônimo ou no título do EP?

Lee Bannon: Há muito mais sobre este novo pseudônimo que irá emergir no futuro.

Podemos falar um pouco do post no Instagram sobre o lançamento do EP? Estou muito intrigado com uma questão em particular. À certa altura, você diz: “O meu trabalho é a coisa mais distante possível do hip hop e do r&b, parte do impacto de eu fazer a música que faço é porque sou negro, mas não crio hits descartáveis de r&b com validade de dois anos”.

Por que você acha que as pessoas esperam que artistas negros façam R&B em vez de drone ou breakcore? Isso é algo que deriva das expectativas da indústria ou de um ponto de vista cultural mais amplo?

Eu sinceramente acredito que seja uma perspectiva intelectual em que as pessoas não estejam acostumadas que nós (artistas negros) demonstremos muito isso em forma de música hoje em dia. Mesmo que tenhamos inventado a maioria dos gêneros que tem por aí, o verdadeiro reconhecimento de todos veio quando uma pessoa branca os tornou populares, ou “pop”. Então, quando fazemos música, é música que tem uma ‘inteligência das ruas’. E esse é o limite. Mas agora temos gente que não é das ruas ou tem zero conhecimento das ruas usando isso como plataforma para fazer música porque é “música negra”, e não se tornou a norma para um artista negro extrapolar os limites e se aventurar por lugares tão esquisitos. Então quando um artista negro faz isso, é uma anomalia, e isso se torna o foco em vez da música.

Este tuíte foi um comentário sutil sobre o Oheohtrix Point Never? Se sim, de novo, por que você acha que um artista como o Dan Lopatin — e não estou esperando que você vá detoná-lo aqui — recebe mais atenção da crítica do que você?

Adoro o 0PN e tive conversas substanciais com ele no passado. Esses comentários são mais direcionados aos críticos mesmo. Tive uma longa conversa com o Dev Hynes sobre isto e ele fez uma boa observação, perguntando como você critica a arte de alguém… É esquisito, certo? Porque eles não sabem o que você estava pensando quando criou, e VOCÊ, como artista, sabe exatamente o que estava fazendo, você fez isso.

Este EP parece muito mais combativo do que Pattern of Excel — quanto dessa abordagem foi consciente? Para mim, ao menos, parece uma espécie de grito de guerra, um dedo do meio desafiador.

Este projeto definitivamente foi um dedo do meio, de muitas maneiras diferentes.

“(Further) with an Open Mouth” é a coisa mais intensa que ouvi este ano. Quão importante é a ideia de intensidade para você como artista?

A intensidade é um sentimento que exige mais trabalho para ser extraído, eu acho, especialmente na música. É a única coisa que não pode ser forjada.

Thot eNhançer já está à venda. Você pode comprá-lo no Bandcamp do Lee Bannon.

