Conversas “lusco fusco” no Café Arruada

Os acontecimentos das últimas semanas parecem retirados de um filme de ficção, de uma teoria da conspiração rebuscada ou, para os que elevam ao máximo a força da Mãe-Natureza, um sinal de que há mudanças que se devem implementar a fim de melhorar a convivência em comunidade.



Com as sociedades a abrandarem o ritmo devido à Covid-19, as palavras “restrição” e “distanciamento” funcionam como passwords para que a vida volte, aos poucos, ao normal. Na verdade, só voltará a sê-lo quando a vacina estiver à disposição de todos. Até lá, a solução procurada pelos governos passa por equilibrar o reerguer da economia com a prudência sanitária.

E do imprevisível choque que a todos atinge, nascem propostas que abrilhantam os dias em quarentena. Desta vez, é a agência de música e comunicação Arruada que lança uma iniciativa na sua página de Instagram. Durante uma semana – a partir de hoje, Segunda-feira 20 -, há conversas de trinta minutos sem guião, entre dois convidados.

“Estes tempos em que vivemos e em que pensam-se soluções diferentes todos os dias, obrigam-nos a pensar em tudo e ainda mais um pouco. Quisemos convidar personalidades com as quais nos cruzamos na Arruada e que estimamos muito a forma de pensar. A proposta é de parcerias que não são mesmo supostas acontecerem numa primeira análise. Mas é disso que se trata nestes dias que vivemos: o inesperado”, salienta o comunicado assinado por Pedro Trigueiro, director da agência.

Eis a programação do projecto #CaféArruada (sempre entre as 21h30 e as 22h00) –

Hoje, 20 de Abril

Cristina Branco (cantora) e Branko (produtor musical e DJ).

Terça, 21

Bruno Martins (jornalista) e Pedro Fradique (programador da discoteca Lux).

Quarta, 22

João Pedro Moreira (realizador) e Pedro MKK (fotógrafo).

Quinta, 23

João Manzarra (apresentador de televisão) e Márcia (cantora e compositora).

Sexta, 24

Joana Linda (realizadora) e Luís Salgado (programador dos Maus Hábitos).

Sábado, 25

Kalaf (músico e escritor) e Mário Canivello (produtor e empresário brasileiro).

Domingo, 26

Dino D’Santiago (cantor e compositor) e Daryan Dornelles (fotógrafo brasileiro).

A iniciativa está aberta a todos os utilizadores do Instagram que queiram deixar os seus comentários, enquanto as conversas decorrem. Abaixo, podes escutar canções novas de Branko (com Ana Moura e Conan Osiris), Cristina Branco e Dino D’ Santiago.

