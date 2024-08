Cowboys e Klingons: fotos de uma Convenção Star Trek em Vulcan, Alberta

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

Numa recente noite de sábado, vestidos com roupas perfeitamente normais, Elyse e eu damos por nós no Vulcan Hotel a conviver com Spock, McCoy e, claro, o Capitão Kirk. No bar da cidade estão oito pessoas, incluíndo o proprietário e um novo empregado, que confunde o nosso pedido de rum com cola por Bud Lights. Um cabeleireiro perdido de bêbado deixa a máquina de Video Lottery onde está há que tempoa a enfiar moeda atrás de moeda, para vir dizer a uma das oficiais da Frota Estelar que tem um cabelo muito bonito.

Lá fora ouve-se o barulho de pneus a chiar no asfalto. Um habitante local, já bem aviado, entra e começa a pagar bebidas aos seus amigos nas máquinas de jogo. Ele próprio é um empresário. Começa a falar connosco, diz que gosta muito de ver “a nossa espécie” na cidade e que é um grande apoiante da Vul-Con – uma das duas convenções anuais Star Trek ali realizadas. No entanto, antes de entrar numa dissertação alcoólica, garante que o outro evento, Spock Days, é que é bom. E o que começou como uma conversa bem educada – apesar de arrastada – transformou-se numa série de insultos e ofensas sobre que convenção é que tinha as melhores festas. Na verdade, esta é uma daquelas conversas que só podes ter em Vulcan, Alberta, população 2.000.

Foto por Elyse Bouvier

Vulcan, assim baptizada em homenagem ao Deus romano do fogo, é terra de agricultores, empresários agrícolas e do ocasional turista Klingon. Antes de Star Trek, a região era mais conhecida como a maior exportadora de trigo a oeste de Winnipeg, hoje é a típica comunidade rural muito necessitada dos dólares do turismo. E, nas últimas três décadas, muitos desses dólares vêm dos Trekkies que aqui se deslocam para os dois festivais anuais, para admirarem a réplica da Starship Enterprise e o Museu TrekCetera, recentemente deslocado para Drumheller.



Desde criança que sou um Trekkie dedicado, vi a série original toda nas cassetes VHS do meu pai, pelo que esta me pareceu uma oportunidade única para conviver com os Trekkies mais hardcore que por aí andam.

