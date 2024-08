Criador de “Chernobyl” pede aos influencers do Instagram para terem calma com as selfies na Zona de Exclusão

Este artigo foi originalmente publicado na VICE News.

Se tens mesmo que visitar o local de um desastre nuclear, o criador de Chernobyl, pede que, pelo menos, tenhas respeito para com as pessoas que lá sofreram e morreram. Por outras palavras, não passes o tempo todo – num sítio onde, repetimos, morreram pessoas – a tirar selfies para teres mais likes e seguidores.

Videos by VICE

Foi este o aviso que Craig Mazin, o autor da mini-série da HBO, se sentiu obrigado a publicar na última semana, depois das notícias que davam conta de que o turismo na zona da central nuclear da Ucrânia tinha aumentado exponencialmente desde a estreia da série e que fotografias de influencers do Instagram a posarem no local do desastre de 1986 estavam a tornar-se virais.

“É maravilhoso que #ChernobylHBO tenha inspirado uma onda de turismo à Zona de Exclusão”, publicou Mazin no Twitter. E acrescentou: “Mas sim, tenho visto as fotografias que circulam por aí. Se fores visitar o local, por favor, lembra-te que ocorreu ali uma terrível tragédia. Comporta-te com respeito por todos os que sofreram e se sacrificaram”.

Duas pessoas morreram na sequência da explosão na central nuclear de Chernobyl em 1986 e mais de duas dúzias sucumbiram nas semanas seguintes devido ao envenenamento por radiação aguda. Milhares de pessoas foram expostas a altos níveis de radiação – a Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou em 2005 que o desastre poderá causar cerca de quatro mil mortes por exposição à radiação. Foram registados cerca de quatro mil casos só de cancro da tiróide – principalmente em pessoas que eram crianças na altura do acidente – e pelo menos nove mortes decorrentes desse tipo de cancro, ainda de acordo com a OMS.

Ainda que haja turistas a visitar Chernobyl desde o final dos anos 90, esta recente situação dos influencers do Instagram atraiu especial atenção, ao publicarem imagens glamorosas, incluindo uma foto viral em que uma mulher está com o fato de protecção puxado para baixo para que se veja a sua roupa interior. Desde que a série começou a ser exibida na HBO, as empresas de turismo que levam as pessoas para dentro e para fora da “Zona de Exclusão” em torno da central registaram um forte aumento no número de clientes.

“Temos visto um aumento de 35 por cento em reservas”, diz Victor Korol, director da empresa de turismo SoloEast, em declarações à CNN. E realça: “A maioria das pessoas dizem que decidiram fazer a reserva depois de terem visto a série. Parece quase que as pessoas mal a acabam de ver, saltam para um avião”.

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.



Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.