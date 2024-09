Carnaval na Boêmia

Enquanto outras partes do mundo comemoram o Mardi Gras e o Carnaval, os checos curtem sua própria versão do feriado, bebendo muito álcool a céu aberto num frio de lascar. Conhecido como Masopust (literalmente “desistindo da carne”), o festival era uma grande zoeira final antes da Quaresma, apesar de, hoje em dia, quase ninguém nesse país, em sua maioria ateu, manter o jejum cristão. No interior checo, onde as tradições mais antigas e estranhas sobrevivem, o Masopust mantém suas raízes pagãs; as bebidas, fantasias e o abate tradicional de porcos são para celebrar a aproximação do fim do inverno.

Na aldeia de Hamry u Hlinska, 160 km a leste de Praga, os bombeiros locais são os guardiões das antigas tradições do Masopust. De manhã bem cedo, eles vão de porta em porta vestindo fantasias malucas: cavalos, “turcos” e limpadores de chaminé, que passam tinta preta em quem conseguem pôr as mãos, supostamente para dar sorte. Em troca, os moradores trazem pratos de doce, salsichas e doses de destilados. Lá pela tarde, a maioria da aldeia está suja, bêbada, com frio e bem alimentada.

Estas são as fotos da festa do final de semana retrasado:

