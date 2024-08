De amarelo e contra tudo: fotos dos violentos distúrbios de Paris

Este artigo foi originalmente publicado na VICE França.

Ninguém ficou indiferente ao que se passou no último sábado, 1 de Dezembro, em Paris, França, com a forte mobilização dos “coletes amarelos”, num protesto que não terminou bem. Na terceira jornada de manifestações, o Ministério do Interior contabilizou 136 mil manifestantes em toda a França, menos cerca de 30 mil que na semana anterior. Mas, na capital, apesar de, do ponto de vista dos números, o movimento parecer ter perdido gente, a nível de visibilidade e força só ganhou e as autoridades não conseguiram encontrar soluções para apaziguar os ânimos.

Especialmente presentes no oeste de Paris, os manifestantes geraram uma grande agitação nos bairros residenciais sem que as forças da ordem os conseguissem impedir. O comando da polícia anunciou um balanço de 682 detidos em França – 412 deles em Paris – e 263 feridos, dos quais 81 são polícias. Enquanto alguns dos manifestantes detidos no sábado passaram na segunda-feira, 3, à disposição judicial, estudantes e paramédicos tomaram as rédeas da situação e, ontem de manhã, começaram a organizar bloqueios.

Com a situação fora de controlo e com uma possível quarta mobilização prevista para sábado, 8 de Dezembro, na terça-feira, 4, o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, anunciou um pacote de medidas para tentar acalmar os protestos do movimento dos “coletes amarelos”. A principal é a suspensão de um novo aumento do imposto sobre os combustíveis, que deveria entrar em vigor a 1 de Janeiro e também a abertura de uma discussão pública sobre impostos e despesa pública.

Esta decisão, todavia, não parece estar a ser suficiente para esmorecer a revolta dos manifestantes e a possibilidade de que as ruas voltem a ser palco de protestos no próximo sábado continua de pé. Enquanto se aguarda a possível quarta mobilização deixamo-vos algumas fotografias da manifestação parisiense do último fim-de-semana, entre pedras de calçada, carros queimados e barricadas.

