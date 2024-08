Deixa um “Uber Humano” viver parte da tua vida para que não tenhas de o fazer

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

Nos últimos anos, assistimos à entrada de uma vasta gama de avanços tecnológicos nas nossas vidas. Coisas que nos ajudam a evitar por completo os horrores da interacção humana. Cansado de teres de partilhar meia dúzia de palavras com o gajo da pizza, com o teu motorista de Uber, ou com a pessoa da caixa do supermercado? Não te preocupes, as máquinas estão prontas a poupar-te a estes e outros problemas. Farto de namoros? Há também uma imensa oferta de robots sexuais para apaziguar os teus desejos carnais.

Mas, agora, finalmente, investigadores aperfeiçoaram uma forma de te manteres presente socialmente, sem que, na verdade, tenhas de voltar a sair do conforto de tua casa. Basta teres um substituto teu com uma máscara iPad na cara e ele que se aventure no Mundo por ti. Na última semana, o japonês Jun Rekimoto apresentou na MIT Tech Review, a ChameleonMask, que é descrita como um “Uber Humano”, mas que, na verdade, está mais próxima de algo como um FaceTime móvel.

Segundo, o site do projecto, a tecnologia “utiliza um substituto humano real para um utilizador remoto” e dá a esse substituto “uma máscara com um ecrã que mostra a imagem do utilizador remoto em tempo real, bem como um canal de voz em directo”. Rekimoto descreve a experiência de utilização da ChameleonMask como “surpreendentemente natural”, o que, pode ser uma surpresa.

“Human Uber,” developed in Japan, provides a way to attend events remotely using another person’s body. “It’s surprisingly natural” says its inventor, Jin Rekimoto of Sony #emtechasia pic.twitter.com/WZHPVcZ6M0 — Will Knight (@willknight) January 30, 2018

Basicamente, a coisa funciona assim: digamos que um amigo teu precisa de ajuda nas mudanças, mas não queres alombar com caixas o dia inteiro. Contratas alguém que o faça, enquanto transmites a tua imagem para a ChameleonMask a partir do conforto da tua cama e vais mandando uns bitaites de encorajamento. Os responsáveis da ChameleonMask aconselham até que escolhas alguém com um tipo de corpo parecido com o teu. Soa bem, certo?

From IoT to IoA (Internet of Abilities)? Check out the “human Uber” example discussed at #emtechasia pic.twitter.com/ojIzkrPtv5 — Haley (@haleyross_) January 31, 2018

Ainda não é totalmente claro como é que o substituto consegue ver, já que a máscara parece cobrir-lhe a cara por inteiro, mas talvez uma próxima versão possa vir já com buracos para os olhos.

A ideia para a ChameleonMask não é propriamente nova. As tecnologias de telepresença estão presente nas nossas vidas há anos e assumem várias formas e, de acordo com a Select All, isto parece muito inspirado na série Arrested Developmen. No entanto, isso não impede que, em breve possas estar numa festa a falar com um estranho que tem a cara do teu amigo que não conseguiu ir. Que Mundo incrível!



