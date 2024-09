​Deixe o seu Esquenta Bem Suave com essa Mix do Bordello a Parigi

Nem todos os artistas ouvem só música com batidas bombásticas, linhas de baixo pulsantes e melodias épicas, é por isso que o “Built for the Chill” está de volta. E nós traduzimos a 33° edição desta série feita originalmente pelo Tom Van Haaren do THUMP Holanda porque está ouro D+. Nessa série nós pedimos aos artistas para fazerem uma mix com músicas relaxantes, uma trilha sonora ideal pra ficar de boa. Interstellar Funk, Vic Crezée, Krampfhaft e Comtron já passaram por aqui, e hoje nós trazemos a label Bordello a Parigi para completar essa lista. Então prepare-se para ouvir o que eles tocam quando estão descansando no sofá com uma xícara quente de chá (ou com uma breja trincando). “Built for the Chill” é uma oportunidade única de ouvir com profundidade um pouco de suas coleções.



Bordello a Parigi é um selo da cidade holandesa de Delft. Otto Kraanen, mais conhecido como De Dupe, é o cara à frente da label que têm entre seus gêneros o italo dance, electro e wave. Além de desenterrar e remixar relíquias musicais esquecidas, Kraanen também lança faixas inéditas, que acabaram de sair do forno, e as embrulha em belíssimas capas de vinil. Você pode encontrar artistas como Model Man (DJ Overdose), Flemming Dalum, Martin Duvall, Machinegewehr, Rude 66 e Fred Venture no selo.

Desde que a label se mudou para um bordel – um bom lugar para se relaxar, eu diria – Da Dupe parece ser o cara certo para nos proporcionar um prazer tranquilão. Ele nos mandou uma mix com um sonzão obscuro de tempos perdidos, três faixas do Bordello e várias de artistas que ainda serão lançados. É uma trilha sonora perfeira para fazer você se livrar do stress diário e te preparar para um fim de semana relaxante e hedonista. Bora?

Dê um confere na tracklist

Bright Entity – 99 (Holger Tracks – 2015)

Igor Savin – Florianna (Jugoton – 1982)

Unknown – Riley (Go Music – ainda não foi lançada)

Zdenka Kovačiček – Elektra (PGP RTB – 1978)

Ric Piccolo – Wöhren (Bordello A Parigi – ainda não foi lançada)

Model Man – Hidden Waves (Bordello A Parigi – ainda não foi lançada)

Ma Spaventi – Prima Che Mi Perda (Pizzico – 2015)

Lerosa – La Monarca (Slow Motion – ainda não foi lançada)

Macadam Mambo DJ’s – For Your Smile (Macadam Mambo – 2015)

The Creatures – Inspiration (Julius Edit) (Bordello A Parigi – 2015)

O Bordello a Parigi está no Facebook // Soundcloud // Twitter