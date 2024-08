As alegrias e horrores de depilar a genitália de estranhos

Matéria originalmente publicada pela VICE Holanda.

Depilação é uma forma de arte, e posso te dizer por experiência própria que é muito mais difícil do que parece – especialmente em se tratando de áreas íntimas. Genitais costumam ser partes sensíveis e preciosas do corpo, e pode dar muita merda se uma depiladora erra. Também ouvi várias histórias de terror de clientes, geralmente envolvendo cera grudando na pele, o que significa que você tem que depilar a área de novo. Essa segunda camada de cera pode machucar e queimar, ou até rasgar a pele da vagina ou do saco.

Videos by VICE

Infelizmente, uma vez tive que demitir uma jovem depiladora que trabalhava para mim porque ela tinha fumado maconha na hora do almoço. Quando ela voltou para o trabalho, os clientes dela reclamaram de cera voando pela sala e ela acidentalmente machucando e queimando suas vulvas.

E mesmo quando sem estar chapada, quando está usando todos os produtos certos e tem anos de experiência, as coisas ainda podem dar errado. Durante o inverno, a pele da maioria das pessoas fica mais áspera e seca, e propensa a machucar mais facilmente. Isso é especialmente verdade para a pele ao redor do pênis, que é mais solta e macia. O verão tem seus próprios problemas, já que recebemos um monte de clientes pela primeira vez e eles não têm ideia de quanto é doloroso depilar com cera. Alguns simplesmente vão embora depois de alguns puxões porque não estavam preparados para a dor – então tenha consciência disso antes de se depilar pela primeira vez.

Mulheres que estão prestes a menstruar também precisam ter mais cuidado, já que você fica mais sensível nessa época e a dor pode ser quase insuportável.

Mas o procedimento não é desafiador só para o depilado – pode ser complicado para os depiladores também. A situação ao redor da genitália do cliente pode ser bem nojenta; às vezes, quando estou fazendo uma depilação estilo brasileira, vejo um pouco de cocô nos pelos ao redor do ânus e tenho que usar um pedaço de pano para limpar sutilmente.

Recentemente, uma cliente me avisou antes que podia estar um pouco flatulenta porque tinha acabado de dar uma aula de ioga. Quando eu estava tentando depilá-la alguns momentos depois, ela não parava de peidar na minha cara. Fiquei de saco cheio depois de um tempo, e mandei ela para o banheiro para lidar com aquilo. Outra cliente é uma mulher bem grande, e depilá-la pode ser um trabalho pesado – às vezes tenho que usar meus cotovelos para afastar a barriga dela.

Mas eu diria que a parte mais difícil é depilar homens, porque às vezes eles têm uma ereção. Vários colegas já me contaram sobre homens acidentalmente gozando nas mãos delas no meio da depilação. Nunca tive essa experiência em primeira mão, mas já fui cantada por um cara depois da depilação que não conseguia ficar de pau mole. Com caras assim, puxo a cera com um pouco mais de força.

Por isso meu ex-namorado odiava quando eu depilava homens: ele não gostava da ideia de eu estar lidando com o pênis de outro cara. Quando depilei meu ex pela primeira, e última, vez, ele começou a chorar depois da primeira arrancada e gritou pra eu parar.

Apesar de coisas nojentas poderem acontecer e a tarefa não ir exatamente conforme o planejado, eu adoro o trabalho em si. Os clientes pedem de tudo – de uma faixa de pouso a um triângulo, até completamente careca. No Dia dos Namorados, alguns clientes pedem para se depilar no formato de um coração e tingir de vermelho. Às vezes damos um toque final com strass.

Mas a melhor parte do meu trabalho é a relação especial que tenho com meus clientes. Os vejo todo mês de um jeito muito íntimo – e eles compartilham seus maiores segredos comigo. Na minha opinião, o laço entre depiladora e cliente é um dos mais fortes que existe.

*A autora pediu para permanecer anônima para proteger a privacidade dos clientes.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter e Instagram.