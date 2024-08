Devasto convoca Amiri, Negra Li e Froid para rimarem em “Vish”

O produtor paulistano Devasto lança nesta segunda-feira (25) “Vish”, som em que investe em uma produção mais minimalista, captando a essência dos anos 90 de trabalhar com poucos elementos. A música tem participação de três grandes nomes do rap nacional: Amiri, Negra Li e Froid. O clipe, com direção do próprio produtor, você confere com exclusividade aqui no Noisey.

“Representatividade. Eu sempre quis gravar com todos eles. A Negra Li pra mim é a diva do rap, uma professora. Sempre escutei RZO e tinha esse sonho de gravar com ela. O Amiri é um cara de miliano, que tá retornando pra cena, vindo com coisas novas. Achei muito importante tê-lo nessa faixa. Já o Froid é um parceiro de muito tempo”, explica Devasto sobre a escolha dos nomes para a faixa. “Esse som começou com o Froid. Eu tinha chamado ele pra participar de uma música e quando comecei a fazer esse projeto colaborativo achei interessante colocá-lo com mais dois artistas de peso, que tem uma história importante pro movimento”.

Quem tá ligado um pouquinho só no que vem acontecendo no rap, sabe que Devasto foi o responsável por juntar Rincon Sapiência, BK, Rael, Emicida, Djonga e Mano Brown na cypher de “O Céu é o Limite”, lançado em outubro de 2018. De uns tempos pra cá, o produtor paulistano vem investindo forte na direção de clipes nesse formato. “Fiquei pensando em trabalhar assim pela autonomia do produtor musical brasileiro, de estar em evidência. É bem difícil ter um produtor na linha de frente de um projeto. Eu sou um cara que levanta essa bandeira”, diz Devasto.

Por achar importante dar essa visibilidade ao produtor, Devasto tomou um cuidado sútil enquanto criava o beat “Vish”. “Eu tô nessa vibe espiritual de fazer algo mais minimal, desenhando mais com vocais e direção de voz. Na parte do Amiri eu fiz uma produção e queria um baixo com cara de moog. Chamei o Fernando Tristão pra fazer esse baixo. No verso da Negra Li já tinha pensado em colocar umas guitarras e o Paiva, da White Monkeys, gravou algumas e me mandou. Com o Froid eu queria só um pianinho dando um clima de reflexão no final”, fala Devasto.

O Amiri aparece moendo em “Vish” tanto na técnica quanto na temática — além de passar sobre questões que envolvem racismo, ele também fala um pouco sobre sua caminhada e o fato de gerar ansiedade no público até quando aparece em feat. É interessante também notar que “Vish” tem dois jovens MCs compartilhando o microfone com Negra Li, uma referência do gênero desde os tempos mais distantes do RZO. “Pra mim é bem especial dividir uma música com a Negra Li que, além de uma rainha, é uma mana referência pra gente”, conta Amiri, que está com um EP pronto, trabalhando nos ajustes finais para colocar o trampo na rua.

Negra Li chega em seu verso falando sobre negritude, cheia de jogo de palavras e com um flow remetendo em certos momentos ao seu passado no RZO, além de mandar um salve para a Karol Conká. “Vejo a Karol como um ícone da nova geração e ela está fazendo um trabalho relevante assim como tantas outras artistas do cenário”, revela a artista. “Queria dizer o que estava sentindo, precisava colocar pra fora esse sentimento de revolta e tinha que encontrar um jeito de chamar a atenção. Por isso a ideia de brincar com as palavras e fazer trocadilhos.”

Conhecido pelos jovens como um MC com um pé na filosofia, Froid vem com o seu inconfundível flow, abusando de técnicas e dando um conselho para as pessoas em tempos sombrios como os que vivemos hoje no Brasil. “Pensar grande é o recurso que a gente tem, porque o que faz a gente ficar nessas situações difíceis é o pensar pequeno, como estar na casa dos pais aos 24 anos. Não eu isso seja um problema absurdo, mas a sua independência não foi alcançada de forma geral. Eu acho que o incentivo pra sair dessa situação é pensar grande”, diz o MC de Brasília, que conheceu Devasto durante uma gravação na Favela do Vidigal.

https://www.youtube.com/watch?v=Qriu04wSa-8&feature=youtu.be

