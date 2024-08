10 perguntas que você sempre quis fazer para um terraplanista

Tem alguns fatos que são indiscutíveis: a Terra é redonda. Ela gira em torno do sol. A gravidade é o que mantém a Terra e todos os outros planetas em órbita, e nos mantêm aqui na Terra. É por isso que as coisas não saem voando para o espaço.



Mas em 2017, nada mais é indiscutível. O movimento da Terra Plana quer reverter um entendimento pré-Copérnico da Terra. Sabe aquelas antigas ilustrações em que a Terra parece um prato num globo de neve? Esse é o tipo de coisa em que esse pessoal acredita.

Nessa teoria da conspiração, a Terra na real é um disco cercado por um anel impenetrável de gelo chamado Antártida. Na visão deles, ninguém nunca cruzou a largura total do continente em linha reta, e portanto, não há nem provas de que exista um continente. Quem pode dizer que a Antártida não é um muro de gelo em anel cercado toda a borda de um disco plano? Apesar disso, tenho que dizer que este mapa da exploração de Shackleton da Antártida parece bem claro.

Sim, essa ideia é universalmente zoada. O presidente da Sociedade da Terra Plana foi chamado de a “pessoa mais irracional” do mundo. O ex-presidente norte-americano Barack Obama se referiu aos negacionistas das mudanças climáticas como a Sociedade da Terra Plana. No mundo todo, a noção cheira a uma ignorância voluntária e uma recusa cabeça-dura em aceitar uma tonelada de evidências científicas.



Então quem diabos acredita nisso? Muita gente na Indonésia, aparentemente. Essa teoria da conspiração, uma maçaroca de pseudociência, acusa cabalas globais escusas de nos enganar com Photoshop e “ciência falsa”, e muito e muitos jargões científicos (equivocados) marcam diversas opções de uma lista de paixões dos teóricos da conspiração da Indonésia, tantas que até parece que ela foi feita sob medida para o país.

Mas o pessoal da Terra Plana da Indonésia não é da mesma panelinha que seus colegas estrangeiros. A Flat Earth Indonesia descarta a Sociedade da Terra Plana como um bando de lunáticos obcecados demais com antigas teorias da conspiração da NASA. Os discípulos da Terra Plana do país tentam usar a ciência para provar suas ideias. Uma conversa típica com um desses caras geralmente envolve mencionar Aristóteles, Copérnico e Galileu Galilei, depois discutir teoria quântica e gravidade newtoniana.

O que torna muito difícil conversar com eles. Mas por todos os leitores, eu tentei. Abordei Yudi, um profissional de TI de Jacarta que criou a página no Facebook da Flat Earth Indonesia, para ver se ele conseguia me convencer de que a Terra é plana.

VICE: OK, você diz que a Terra é um disco plano cercado de gelo, e todo esse gelo é a Antártida, certo? Então como tantos exploradores conseguiram cruzar o continente no passado?

Yudi: Não existe isso de beirada da Terra. Só há uma fronteira de gelo em volta do círculo — que é o que chamamos de Antártida. Por que temos tanta certeza que a Antártida não é um continente? Porque, até agora, nenhuma rota de expedição humana cortou a Antártida em duas, de uma borda a outra, não em linha reta. A linha sempre é curva.

Então, se a Terra é plana, o que a sustenta? Só podemos descobrir indo para a Antártida por qualquer meio necessário. Ou talvez se furarmos todas as camadas da Terra, que só tem uns 11 quilômetros de espessura.

Então você não acredita que a Terra é redonda. E a gravidade?

Gravidade é uma lenda. Há diferença em massa entre uma substância e outra. Essa interação é o que faz certas substâncias serem “puxadas para baixo”, para o chão, para a Terra. Mas ao mesmo tempo, há substâncias que são “puxadas para cima”. As pessoas me perguntam “A Terra não está flutuando no espaço?” Quem sabe? Não temos uma foto da Terra de bem longe no espaço. [Nota do editor: Fora esta.] A melhor que temos é da Estação Espacial Internacional (EEI), e ela nem mostra a Terra como um todo, muito menos mostra a Terra flutuando no espaço.

Espera, você não acredita em gravidade? E quanto às marés? A interação entre a Terra e a lua meio que prova que a gravidade existe.

As marés são causadas pela atividade do ímã da Terra, que fica no fundo do mar. Isso causa as mudanças nos níveis do mar. E quanto a essa “teoria” de que as marés são causadas pela lua e pelo sol? Por gravidade? É facilmente contrariada pelo mapa de marés. Olha só. Se a teoria geral está correta, e a Terra é de fato redonda, então o mapa de marés seria dividido em quatro áreas e em cores diferentes, com duas áreas em vermelho [maré alta] e duas em azul [maré baixa].

OK, e os eclipses lunares? Vai acontecer um eclipse parcial da lua visível na Ásia mês que vem. Como um eclipse lunar acontece se a Terra é plana?

O eclipse lunar acontece por causa da Lua-x. As chances são que a Lua-x é redonda, transparente ou azul. É um objeto espacial bloqueando o sol. Isso também se refere aos efeitos da dispersão de Rayleigh [Nota do editor: O fenômeno que torna o céu laranja durante o pôr do sol ou algo assim].

Mas todos os outros planetas do sistema solar são redondos. Por que você tem tanta certeza que a Terra é plana?

Outros planetas no sistema solar? Não compro essa ideia. São todas estrelas com um brilho forte que são observadas da Terra. Todos os resultados de observação em primeira mão vão mostrar um objeto brilhante e borrado. O resto é tudo software. É só procurar “astēr planētēs“. [Nota do Editor: Ele quer dizer que a palavra planeta vem do grego “astēr planētēs” ou “estrelas errantes”.]

Ferdinand Magellan uma vez viajou ao redor do mundo num barco. Ele começou num ponto e terminou no mesmo ponto exatamente. A Força Aérea norte-americana já fez o mesmo com uma aeronave. Isso não prova que a Terra é redonda?

Que tipo de navegação eles usaram? O que é uma bússola esférica? Tente juntar informação se uma bússola no sul da Austrália vai estar ligeiramente inclinada enquanto aponta para o Norte. Se você dá a volta na Terra com uma bússola que aponta para o norte, e você vai para o leste ou oeste, então, falando de maneira lógica, a rota e circular. Isso é o que muita gente não entende.

Muitos países mandaram satélites para a órbita da Terra. A Rússia e os EUA têm a EEI, e por todas essas fotos, você pode ver uma Terra redonda. Por que você ainda insiste que ela é plana?

Satélites e a EEI não existem. Só a distância entre eles e a superfície da Terra já é questionável. Os satélites realmente orbitam a Terra? E quanto à distância máxima quando foguetes lançam satélites? Agora, mais que nunca, acredito que as afirmações da altura da EEI e dos satélites são altamente imprecisas.

E as pequenas evidências mais simples: como quando um navio desaparece no mar à distância?

Isso é causado por vários fatores, alguns são basicamente miragem. É uma reflexão da luz causada pela atmosfera no nível do mar, o que parece é que o barco está “lentamente aparecendo” mas também “flutuando” ou até com um efeito de “espelho invertido”. Também tem o ponto de fuga. Como olhamos de longe não há nada, mas quando você olha pelo zoom de uma câmera é diferente. Recomendo usar a Nikon Coolpix P900. Por quê? Porque a diferença é o ponto de fuga.

Você também acredita que o sol está a apenas algumas centenas de quilômetros da Terra. Isso não tornaria o sol muito pequeno?

Vou colocar assim, se o sol é capaz de tornar Saturno visível da Terra, já não estaríamos todos queimados a essa altura? Falando de maneira lógica, Saturno é uma estrela em si. É única.

OK, então. Uma última coisa. O que acontece se você chega à beirada da Terra?

O que você quer dizer com beirada da Terra? No momento ninguém é capaz de passar por seus “portões”, que são o muro de gelo da Antártida. Desde os colonizadores, aprendemos que quanto mais longe você vai, mais extremo é o clima.

