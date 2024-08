Dezasseis discos que celebram um número redondo em 2019

Como noutras coisas na vida, também a música diz muito sobre o que somos como indivíduos. Para que lembres o que se ouvia há dez ou há sessenta anos, recuperamos dezasseis álbuns que em 2019 comemoram uma data especial. Os discos aparecem em ordem alfabética e possivelmente, a determinada altura, dirás “como o tempo voa”.

Não te preocupes, ao menos tens ouvido “good shit!”. Lá para o fim, numa de bónus, são adicionados outros sessenta títulos (sempre em “estilo redondo”) para que fiques com a barriguinha cheia de recordações.



1. “CALIFORNIA” – MR. BUNGLE

Dia/Mês de aniversário: 13 de Junho.

Round number: 20 anos (1999).

Isto é tão bom porque… Mike Patton é um dos músicos mais versáteis das últimas décadas e, com os Mr. Bungle, provou que havia vida para além dos Faith No More.

Clip para ver abaixo: “Pink cigarette”.

Mais dois temas-chave: “Sweet charity” e “None of them they were robots”.



2. “DEFINITELY MAYBE” – OASIS

Dia/Mês de aniversário: 29 de Agosto.

Round number: 25 anos (1994).

Isto é tão bom porque… Mesmo com a excêntrica arrogância dos irmãos Gallagher, é impossível não achar este documento do brit-rock viciante.

Clip para ver abaixo: “Live forever”.

Mais dois temas-chave: “Cigarettes & alcohol” e “Supersonic”.



3. “DISINTEGRATION” – THE CURE

Dia/Mês de aniversário: 2 de Maio.

Round number: 30 anos (1989).

Isto é tão bom porque… Com a sabedoria necessária, a banda liderada por Robert Smith cruza o seu lado gótico com a arte de construir atraentes canções pop.

Clip para ver abaixo: “Lullaby”.

Mais dois temas-chave: “Pictures of you” e “Lovesong”.



4. “DUMMY” – PORTISHEAD

Dia/Mês de aniversário: 22 de Agosto.

Round number: 25 anos (1994).

Isto é tão bom porque… A voz de Beth Gibbons é ouro em estado puro. Até os corações empedernidos amolecem com tamanha beleza.

Clip para ver abaixo: “It’s a fire” (vídeo no youtube por Qz45/admirador da banda).

Mais dois temas-chave: “Glory box” e “Mysterons”.



5. “EXÍLIO” – QUINTETO TATI

Mês de aniversário: Março.

Round number: 15 anos (2004).

Isto é tão bom porque… JP Simões é um dos melhores compositores da língua portuguesa e, como poucos, é mordaz no que ao quotidiano diz respeito. Um poeta que merece ser ouvido com uísque velho por perto.

Clip para ouvir abaixo: “Valsa quase antidepressiva”.

Mais dois temas-chave: “Suor e fantasia” e “Inventário marítimo”.



6. “FUNERAL” – ARCADE FIRE

Dia/Mês de aniversário: 14 de Setembro.

Round number: 15 anos (2004).

Isto é tão bom porque… Provavelmente, é o maior entre os maiores discos do actual milénio. Épico que conquistou o gosto de grandes como David Bowie.

Clip para ver abaixo: “Rebellion lies”.

Mais dois temas-chave: “Neighbourhood#1 (Tunnels)” e “Wake up”.



7. “GRACE” – JEFF BUCKLEY

Dia/Mês de aniversário: 23 de Agosto.

Round number: 25 anos (1994).

Isto é tão bom porque… Quantas vezes tens a sensação de estares perante um álbum perfeito em termos de melancolia e paixão? Exactamente. Este é um deles.

Clip para ver abaixo: “Lilac wine” (original de James Shelton).

Mais dois temas-chave: “Lover, you should have come over” e “Hallelujah” (original de Leonard Cohen).



8. “KIND OF BLUE” – MILES DAVIS

Dia/Mês de aniversário: 17 de Agosto.

Round number: 60 anos (1959).

Isto é tão bom porque… É “só” considerado o melhor álbum de sempre na área do jazz. Para quem é novato a divagar por este género e não tem receio em arriscar, aconselhamos igualmente Impressions (1963), de John Coltrane.

Clip para ouvir abaixo: “All blues”.

Mais dois temas-chave: “So what” e “Blue in green”.



9. “LEGEND (THE BEST OF)” – BOB MARLEY & THE WAILERS

Mês de aniversário: Maio.

Round number: 35 anos (1984).

Isto é tão bom porque… É daquelas colectâneas que faz jus à genialidade de Marley. Indicado a todos os melómanos (e não exclusivamente os de reggae).

Clip para ver abaixo: “Waiting in vain”.

Mais dois temas-chave: “Three little birds” e “One love/People get ready”.



10. “LIKE A VIRGIN” – MADONNA

Dia/Mês de aniversário: 12 de Novembro.

Round number: 35 anos (1984).

Isto é tão bom porque… Madonna Louise Ciccone dava mostras de que a sua rebeldia sexy e irresistível iria ser um marco na indústria da música pop.

Clip para ver abaixo: “Like a virgin”.

Mais dois temas-chave: “Material girl” e “Into the groove” (faixa incluída na reedição lançada no ano seguinte).



https://youtu.be/VgkOCJ9PGkk

11. “LONDON CALLING” – THE CLASH

Dia/Mês de aniversário: 14 de Dezembro.

Round number: 40 anos (1979).

Isto é tão bom porque… O punk rock tem aqui uma das suas obras-primas.

Clip para ver abaixo: “Train in vain” (imagens seleccionadas por Darryl Hushaw no youtube)

Mais dois temas-chave: “London calling” e “The guns of Brixton”.



https://youtu.be/Hh1WpEvl2uA

12. “O MONSTRO PRECISA DE AMIGOS” – ORNATOS VIOLETA

Dia/Mês de aniversário: 22 de Novembro.

Round number: 20 anos (1999).

Isto é tão bom porque… Foi mais uma pedrada no charco luso por parte de Manel Cruz e “comparsas”. Agora, é uma excelente razão para os vermos em concertos este ano.

Clip para ver abaixo: Capitão romance.

Mais dois temas-chave: “Ouvi dizer” e “Chaga”.





13. “THE STONE ROSES” – THE STONE ROSES

Dia/Mês de aniversário: 2 de Maio.

Round number: 30 anos (1989).

Isto é tão bom porque… É um retrato fiel do fenómeno “Madchester” onde se destacaram, entre outros, os “passados” Happy Mondays.

Clip para ver abaixo: “Waterfall”.

Mais dois temas-chave: “Made of stone” e “I wanna be adored”.



14. “THE VELVET UNDERGROUND” – THE VELVET UNDERGROUND

Mês de aniversário: Março.

Round number: 50 anos (1969).

Isto é tão bom porque… Apesar de não contar com a presença de John Cale, o grupo surpreende no terceiro longa-duração com umas baladas bem catitas. Sabes que mais? Qualquer discografia aprazível inclui música dos VU.

Clip para ouvir abaixo: “Candy says”.

Mais dois temas-chave: “Pale blue eyes” e “Some kinda love”.



15. “THE WALL” – PINK FLOYD

Dia/Mês de aniversário: 30 de Novembro.

Round number: 40 anos (1979).

Isto é tão bom porque… Todos nos sentimos, uma vez ou outra, à parte da sociedade e com a necessidade de ter uma parede (rosa, porque não?) para consolidar esse isolamento.

Clip para ver abaixo: “Comfortably numb”.

Mais dois temas-chave: “Another brick in the wall (part 2)” e “Hey you”.



https://youtu.be/pl9dc5FhFYU

16. “THE XX” – THE XX

Dia/Mês de aniversário: 14 de Agosto.

Round number: 10 anos (2009).

Isto é tão bom porque… Há uma atmosfera “dreamy” que nos envolve desde o primeiro segundo, uma falsa (e sedutora) monotonia indie fácil de ser apreendida.

Clip para ver abaixo: “Crystalised”.

Mais dois temas-chave: “VCR” e “Islands”.



OUTROS 60 DISCOS QUE FAZEM A FESTA EM 2019

• 10 anos (2009)

B Fachada – B Fachada

Femina – The Legendary Tigerman

It’s Blitz – Yeah Yeah Yeahs!

I Wish We Were An Eagle – Bill Callahan

Lungs – Florence + The Machine

Merriweather Post Pavilion – Animal Collective

Pata Lenta – Norberto Lobo

• 15 anos (2004)

Franz Ferdinand – Franz Ferdinand

Humanos – Humanos

Madvillainy – Madvillain (MF Doom & Madlib)

Smile – Brian Wilson

The Milk-Eyed Mender – Joanna Newsom

Vol. 1 – Dead Combo

You’re a Woman, I’m a Machine – Death From Above 1979

• 20 anos (1999)

69 Love Songs – The Magnetic Fields

Ágætis byrjun – Sigur Rós

Entre(tanto) – Sam The Kid

I See A Darkness – Bonnie ‘Prince’ Billy

Mule Variations – Tom Waits

New Ancient Strings Nouvelles Cordes Anciennes – Toumani Diabaté with Ballaké Sissoko

Surrender – The Chemical Brothers

The Soft Bulletin – The Flaming Lips

When The Pawn… – Fiona Apple

• 25 anos (1994)

Dressing For Pleasure – Jon Hassel & Bluescreen

Dubnobasswithmyheadman – Underworld

És Muita Linda – Ena Pá 2000

MTV Unplugged in New York – Nirvana

O Espírito da Paz – Madredeus

Let Love In – Nick Cave and The Bad Seeds

Mellow Gold – Beck

Music For The Jilted Generation – The Prodigy

Parklife – Blur

Protection – Massive Attack

Rapública – Vários

Viagens – Pedro Abrunhosa e Bandemónio

• 30 anos (1989)

3 Feet High and Rising – De La Soul

Bairro do Amor – Jorge Palma

Doolittle – Pixies

On Fire – Galaxie 500

The Sensual World – Kate Bush



• 35 anos (1984)

A Um Deus Desconhecido – Sétima Legião

Dar e Receber – António Variações

Diamond Life – Sade

Hatful of Hollow – The Smiths

Purple Rain – Prince

Tabula Rasa – Arvo Pärt

Treasure – Cocteau Twins

United States Live – Laurie Anderson

• 40 anos (1979)

Campolide – Sérgio Godinho

Música Moderna – Corpo Diplomático

Off The Wall – Michael Jackson

Unknown Pleasures – Joy Division

• 45 anos (1974)

Hell – James Brown

Here Come The Warm Jets – Brian Eno

I Want To See The Bright Lights Tonite – Richard and Linda Thompson

Rock Bottom – Robert Wyatt

• 50 anos (1969)

Abbey Road – The Beatles

Joy For A Toy – Kevin Ayers

Scott 4 – Scott Walker

Trout Mask Replica – Captain Beefheart & His Magic Band

