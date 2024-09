Diário de Ibiza do Solomun — Parte 3

Seja bem-vindo ao meu Diário de Ibiza, onde você pode acompanhar de perto a minha vida na ilha durante a minha residência no Solomun+1, neste verão na Pacha.

Toda semana, vou transportar você para dentro da intimidade e dos bastidores de Ibiza. Depois, vou escolher um entrevistado para te mostrar o coração pulsante da ilha — as pessoas. Por último, vou escolher a faixa que dominou os meus ouvidos durante a semana. Tem tanta coisa acontecendo, e nesta ilha de festa, você tende a se esquecer rápido. É por isso que quis anotar tudo, para poder me lembrar e compartilhar com você.

Nesta última semana dessa temporada que se inicia, tive o prazer de dividir a cabine com um dos titãs do techno, o incrível e único Dubfire.

Além de seu afiado gosto musical, Dubfire é bem conhecido por ser criterioso com comida e vinhos, então eu pensei bastante onde o levaria para jantar antes do show. Resolvi levá-lo para o Fish Shack, que é o que o nome diz: uma cabana de peixe, mas espaço que também possui ótimas costelas de cordeiro e a mais incrível vista de toda cidade de Ibiza.

Lá, você está bem em cima da costa em mesas dobráveis e aproveita a simples e incrível comida, servida por Manel, o chefe do Fish Shack. É um dos pontos mais românticos da ilha, e tivemos um jantar muito simpático com Ali Dubfire e sua equipe.



O último domingo (21), foi na verdade a primeira vez que Ali e eu tocamos juntos e, obviamente, nossa primeira colaboração. É por isso que decidimos fazer uma versão estendida do nosso set, tocando ao todo durante três horas!

Já que Ali toca com Traktor e eu toco com CDJs, precisamos de um pouco mais de comunicação durante a sessão. Levou cerca de 30 minutos até conseguirmos nos sincronizar e entrar no flow, mas depois disso estávamos perfeitamente juntos, técnica e musicalmente falando.

Depois de tocar na Pacha, fomos juntos a um clube com porão para elaborar nossas novas habilidades colaborativas por algumas horas…

Apresentando Pixie

Pixie realmente parece ser dona de um espírito livre. Ela está fazendo sua própria parada, bem independente, além de ter uma risada contagiante. Ao nos conhecer, instantaneamente começamos a conversar sobre criatividade, sobre dar o tempo adequado às coisas e sobre às vezes ficar desesperado por não conseguir expressar exatamente o que você quer expressar. Em seu caso, é a pintura. No meu caso, a melodia, a vida, uma atmosfera. Eu queria saber mais sobre ela.

Qual seu nome?

Marie-Elisabeth Rath também conhecida como Pixie.

Da onde você veio?

Eu nasci em Vienna, então fui pra Bahamas, Telluride no Colorado, Linz na Austria, Nova York e então em Ibiza.

Por que Ibiza?

Porque a minha mãe se mudou para cá quando eu tinha sete anos.

Por que uma festa Solomun?

Tantos motivos! Eu acredito em energia e se você reflete alguma coisa você recebe de volta. Solomun tem a melhor energia, ele sempre tem um público incrível.

O que você vai fazer depois de terminar essa entrevista?

Eu vou pegar meu carro no mecânico porque eu bati ele ontem antes do Dynamic Outdoor Opening no Beach House! E antes que você pergunte, sim, valeu a pena!

Pixie sobre curtir com Solomun

Eu moro em Ibiza há quinze anos agora. Quando meus pais se divorciaram, eu me mudei para cá com minha mãe. E é claro que estou indo a baladas desde que tenho 14 anos de idade! Nos primeiros anos, estava sempre no Amnesia, mais por causa das festas incríveis do Manumission. Depos, é claro, Enter de Richie Hawtin na Space.

Honestamente, quando eu ouvi três anos atrás que Solomun estava para começar essa festa na Pacha, eu não pude acreditar porque a Pacha é o clube que eu só ia quando meus amigos suíços queriam ver o David Guetta me visitavam! Eu devo dizer, acabou sendo uma ideia perfeita. O clube mudou bastante para as festas do Solomun e você encontra o melhor público lá.

Só que os seguranças na porta ficaram muito surpresos quando olharam minha bolsa e acharam uma cesta com croissants, manteiga e geléia. Eles me perguntar por que eu ia querer isso na festa! Ah, as pessoas são estranhas.

Eu conheci Mladen no domingo passado na cabine do DJ. Ele me lembrou das pessoas de Bahamas, onde eu morei. Eles também são muito positivos e recebem você de braços abertos e um sorriso instantâneo. Foi isso que aconteceu com Solomun.

Mladen me disse que ele parou de fazer filmes porque sempre demora muito para terminar um e isso estava deixando ele stressado. Eu consigo entender isso. É por isso que eu só pinto com tinta acrílica e não óleo. Eu basicamente pinto mulheres peladas, é isso que eu mais gosto. É uma coisa boa morar sozinho porque quando eu pinto, sempre ouço música muito alta e também estou pelada!

No meu blog, La Ibizenca, eu tenho escrito já há alguns meses sobre beleza e moda e outras coisas de menina…

A faixa de Ibiza da Semana de Solomun:

