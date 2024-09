O Die Antwoord soltou uma mixtape quente como o inferno

O Die Antwoord já fez editoriais de moda, filmou longas e desfez acordos com grandes gravadoras, mas algo que o duo sul-africano nunca tinha feito — até agora — era lançar uma mixtape.

Suck On This é uma coleção de singles obscenos, esquetes arrogantes e faixas demoníacas. A mixtape inclui os primeiros remixes oficiais de tracks do Die Antwoord, algo que o grupo não autorizava antes. Também conta com algumas músicas novas, incluindo os singles “Gucci Coochie” e “Bum Bum”, pra abrir nossos apetites enquanto a dupla termina seu quarto disco, We Have Candy.

Para a mixtape, o Die Antwoord foi guiado pelo The Black Goat, que aparece em várias faixas. Numa curta nota de encarte, Ninja, 1/2 do grupo, fingiu ignorância sobre a cultura da mixtape e pareceu entusiasmado sobre o processo de criação de sua primeira:

“Dois meses atrás, nós descobrimos que os rappers americanos normalmente lançam uma mixtape grátis para seus fãs antes de lançar seu primeiro álbum. Então pensamos, ‘nossa, queremos fazer isso também’”, escreve Ninja. “Nós rapidamente criamos NOVAS faixas pra nossa mixtape, e também achamos que seria muito especial se perguntássemos ao THE BLACK GOAT e GOD para remixarem algumas de nossas tracks antigas. DIE ANTWOORD nunca deixou que ninguém remixasse nossas músicas, nunca! Achamos que seria um exercício divertido remixar nossas faixas mais famosas e deixar os remixes melhores que as originais, o que parece impossível, mas vocês sabem como a gente é. Então sente e relaxe, abra um champanhe ou uma breja, acenda um baseado gordo, e CHUPE ESSA. Amor, Ninja.”

De acordo com o Die Antwoord, We Have Candy está sendo gravado há dois anos no estúdio Soul Assassins, em L.A. O álbum também inclui participações e créditos de produção do Black Goat e do God. A data de lançamento ainda não foi divulgada.

Ouça a mixtape abaixo:

Tracklist:

1. “DANCE WIF DA DEVIL” ft. The Black Goat (Produced by DJ MUGGS)

2. “BUM BUM” ft. God (Produced by GOD)

3. “GUCCI COOCHIE” ft. Dita Von Teese, The Black Goat + God (Produced The Block Goat and GOD)

4. “WHERE’S MY FUKN CUP CAKE?” ft. The Black Goat (Produced by The Black Goat)

5. “DAZED AND CONFUSED” ft. God (Produced by GOD)

6. “SIEMBAMBA” ft. The Black Goat (Produced by The Black Goat)

7. “PITBULL TERRIER” (God’s Berzerker Trap Remix) (Produced by GOD)

8. “I FINK YOU FREAKY” (God’s Death Trap Remix) (Produced by GOD)

9. “WE WANT CANDY” ft. The Black Goat (Produced by The Black Goat)

10. “FOK JULLE NAAIERS” (God’s Wicked Jungle Remix) (Produced by GOD)

11. “I DON’T CARE” ft. God (Produced by GOD)

12. “JAN PIEREWIET” ft. The Black Goat (Produced by The Black Goat)

13. “ENTER DA NINJA” (The Black Goat Decapitator Remix) (Produced by The Black Goat)

