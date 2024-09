Ouça “Dillatronic #7”, Faixa do Próximo Lançamento Póstumo do Mestre J Dilla

Outro lançamento póstumo do J Dilla (1974-2006), nosso adorado produtor de Detroit, acabou de ser anunciado. O álbum vai se chamar Dillatronic e conta com mais de 40 instrumentais raros encontrados no arquivo controlado pela mãe de Dilla, a senhora conhecida como Ma Dukes. Uma das faixas “Dillatronic #7,” foi compartilhada antes mesmo do lançamento do álbum e está no player abaixo. É um belo pedaço de space-funk que cai como um golpe no MPC, e é capaz de transpor para nós dessa dimensão toda a força que Dilla tinha.



Ma Dukes confirmou que vai continuar lançando várias inéditas de seu filho: “Eu não consigo parar de sorrir por saber que o trabalho do meu filho está sendo compartilhado com as pessoas, assim como nós planejamos quando ele faleceu,” diz ela. “Apenas compartilho o melhor, e espero continuar me esforçando para que as pessoas conheçam o gênio que o meu Dilla foi.”

Videos by VICE

Dillatronic está disponível agora para pré-venda, o disco é uma edição especial e pode incluir opções como fitas-cassete, camisetas, algumas edições limitadas de vinil e outros produtos. Os ingressos para o J Dilla Weekend 2016 também já estão disponíveis em alguns lugares, como o que vai rolar em Miami entre os dias 5 e 7 de maio de 2016, e promete além dos shows, painéis de produtores, muito churrasco e meet-and-greets.