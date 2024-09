O Disclosure Anunciou seu Segundo Disco, ‘Caracal’

Com os singles “Bang That” e “Holding On” tocando no repeat, sabíamos que essa notícia estava por vir. Ontem (7), o Disclosure anunciou oficialmente: o segundo disco, Caracal, do duo de house britânico sai no dia 25 de setembro pela PMR/Island Records.



“Um caraccal é um incrível gato do mato pelo qual eu fiquei fascinado durante nossa turnê do ano passado”, diz Howard Lawrence sobre a inspiração para o título do novo trabalho. “Simplesmente amo a forma como ele se parece, suas capacidades físicas e seu anonimato. É uma representação perfeita para nossa marca, por isso o caracal fez muito sentido como temática visual durante a gravação do novo disco, e por isso é tão natural ter a figura desse gato selvagem no título do álbum.”



Os caras deram um XABLAU na carinha do gato selvagem na capa do novo disco:

Nos EUA, o Disclosure tem apenas dois shows planejados até aqui, ainda que sejam dois showzaços. Eles irão tocar primeiro em setembro no Memorial Sports Arena, em Los Angeles, e em outrubro no Madison Square Garden.