Os 12 discos internacionais mais esperados pelo THUMP em 2017

Podemos não ter saído de 2016 lá muito otimistas com o mundo, mas por mais deprimente que tudo parecesse em alguns momentos, ainda tinha gente aí fazendo música incrível. 2017 mal começou e já estamos empolgadaços com diversos anúncios de novos álbuns: por retornos triunfais, estreias aguardadíssimas e estrelas em ascensão levando suas histórias e sons a outro nível.

Datas e detalhes podem sofrer mudanças — com base no que sabemos até o momento, porém, estes artistas estão prontos para lançarem alguns dos álbuns mais esperados de 2017 por nós. Já rolaram singles, teasers e anúncios o suficiente este ano de grupos e produtores para nos deixar esperançosos de que estes EPs e LPs serão alguns dos mais falados do ano.

Richard Wolfsdorf – MDRNTY002 [MDRNTY]

Data de Lançamento: 16 de janeiro

Ricardo Villalobos revive seu pseudônimo Richard Wolfsdorf para lançar um 12″ via MDRNTY. As duas faixam marcam a terceira vez que o produtor veterano de techno usa o alter-ego, criado em 1996, usando-o em 2000 e 2005 em outros discos.

Club Chai – Club Chai Volume 1 [Independente]

Release Date: 17 de janeiro

O Club Chai juntou alguns produtores da Bay Area e amigos internacionais para o lançamento de uma coletânea chamada Club Chai Volume 1. O coletivo de Oakland, fundado há cerca de um ano, foca em “hibridizar sons não-ocidentais com club music”. MORO, da NON Records; DJ Haram e Russell E. L. Butler são só alguns dos nomes presentes no disco.



FJAAK – FJAAK [Monkeytown]

Data de Lançamento: 20 de janeiro

Após o lançamento do single “Wolves” no mês passado, o trio techno de Berlim anunciou que seu disco de estreia sairá no dia 20 de janeiro pelo selo do Modeselektor, Monkeytown. Pra dar um gostinho, escute o mix de meia hora exclusivo deles para o THUMP em 2016.

Austra – Future Politics [Domino]

Data de Lançamento: 20 de janeiro

Os dois primeiros singles de Future Politics, terceiro disco do Austra, mostraram as influências techno europeias de Katie Stelmanis em meio aos seus gélidos hinos synth-pop. A energia da última obra do grupo de Toronto leva adiante o diálogo em torno de temas como colonialismo, supremacia branca e corrupção política, criando assim espaço na pista para que ponderemos o que virá em seguida para a nossa sociedade.

Sampha – Process [Young Turks]

Data de Lançamento: 3 de fevereiro

Entre participações em “Saint Pablo” de Kanye West e “Don’t Touch My Hair” de Solange Knowles, o cantor-compositor e produtor britânico Sampha deu um jeitinho de lançar duas faixas de seu disco de estreia, Process. O hitmaker desenvolveu ao longo do tempo uma reputação de recluso e enigmático, mas se a evocativa “Blood On Me” é um sinal de que ele parece estar pronto para deixar que o mundo o conheça de verdade.

Moire – No Future [Ghostly International]

Data de Lançamento: 17 de fevereiro

O successor do 12″ Lines + Colours que saiu pela Spectral Sounds ano passado sairá este ano pela Ghostly. Em nota à imprensa, o produtor londrino Moire disse que No Future “capta uma noção cada vez mais esvanecida do que torna nossas cidades tão especiais — uma espécie de celebração da arte em si, algo ameaçado pelos custos cada vez maiores de imóveis e o fechamento frequente de grandes casas noturnas como a Fabric e Plastic People”. Estamos intrigados.

Superpitcher – The Golden Ravedays [Hippie Dance]

Data de Lançamento: ao longo de 2017

O primeiro álbum do produtor alemão Superpitcher desde Kilimanjaro (2010) sairá este ano, mas não como se espera de um disco comum. The Golden Ravedays conta com 24 faixas que serão lançadas em grupos de duas mensalmente, compondo assim 12 lançamentos separados. Cada música terá de 10 a 20 minutos de duração, com “Little Raver” e “Snow Blind” saindo no final deste mês.

Arca – Reverie [Mute]

Data de lançamento: a definir

Arca comentou que Reverie, sucessor de Mutant, de 2015, “estava quase pronto” no Instagram em fevereiro do ano passado. O produtor venezuelano lançou a estonteante mixtape Entrañas no verão e não se falou muito mais de seu disco desde então. Recentemente, um meme de Facebook surgiu, tratando do status do disco, ao qual Arca respondeu:

“quem fez isso é louco

mas muitos já perguntaram e explicarei:

tive que quebrar uma promessa

para honrar meus instintos

peço sua confiança

foram bons motivos

paciência é uma virtude

vejo vocês em 2017″

Avicii – a definir [a definir]

Data de lançamento: a definir

Falar pro mundo que você está trabalhando no “melhor disco da sua carreira” é bastante audacioso, mas se alguém pode mandar uma dessas é o DJ e produtor sueco Avicii. Detalhes sobre o sucessor de Stories, de 2015, são escassos, mas torcemos para que inclua seu cover de “Stairway to Heaven”.

Cashmere Cat – Wild Love [Mad Love/Interscope]

Data de lançamento: a definir

Lá em agosto, Cashmere Cat (como é conhecido Magnus August Høiberg) anunciou seu esperado disco de estreia, Wild Love, cuja faixa-título contava com Francis and the Lights e the Weeknd. Até então já ouvimos “Trust Nobody”, com Selena Gomez e Tory Lanez, bem como “Throw Myself A Party“. O produtor norueguês anunciou ainda ter convidados como Sia, Kehlani, SOPHIE, dentre outros.

Chic – It’s About Time [a definir]

Data de lançamento: a definir

Em dezembro, Nile Rodgers anunciou que um novo disco do Chic intitulado It’s About Time sairia em 2017, marcando o 40º aniversário do influente grupo norte-americano. Em postagem no seu site Rodgers explicou que o disco trata de vida após o ano de mortes que foi 2016.

Kelela – A definir [a definir]

Data de lançamento: a definir

Por mais que não tenhamos ouvido falar muito sobre o disco de estreia de Kelela após sua entrevista com a Dazed em fevereiro, sabemos que ela está trabalhando com nomes como Arca, Bok Bok, e Jam City, e que toda essa espera valerá à pena.

Tradução: Thiago “Índio” Silva