Os Dez Mandamentos da Música Disco, Segundo o DJ Harvey

Quando o THUMP consegue falar com o DJ Harvey, ele nos diz que faltou ao surf de manhã porque acordou tarde depois de ter passado a noite fazendo as malas para sua viagem de Los Angeles até o Festival de Arte Eletrônica de Londres. A breve visita de Harvey à sua cidade natal surgiu por duas razões. Primeiro, ele iria discotecar para uma plateia devota como parte da programação da noite de sábado do festival. Harvey também iria participar de um tête-à-tête com o organizador do festival, Rob Da Bank. “Eu e Rob temos um passado”, Harvey nos diz. “Eu estava presente quando ele começou o Sunday Best no Tea Rooms. Desde então, apoiamos um ao outro. Gosto de chamar os frequentadores de rave com mais de 50 anos de ‘brutamontes’, ou ‘tiozões da balada’, e acho que nós dois definitivamente nos encaixamos nesta categoria.

Harvey parece completamente confortável em fazer o papel do americano de meia idade. “Certamente já tive meu tempo na vala”, ele diz. “Estava vasculhando umas coisas outro dia e achei uns recortes de imprensa de 1978, da vez que dancei por 24 horas em uma dança patrocinada por uma balada de jovens. Isso era o que chamávamos de curtição 40 anos atrás.”

O efeito do tempo na dance music é algo que freqüentemente ocupa os pensamentos do DJ Harvey. Como DJ, ele toca a mesma música disco que sempre tocou, só que agora para uma nova geração, que aparentemente é obcecada por dance music das antigas. “Estava assistindo um clipe de um DJ jovem que está “bombando muito” e toda a música dele é de 25 anos atrás”, Harvey explica. “Isso me fez pensar, em 1976 eu estava tocando algo de 1949? Não, não estava.”

Música, especialmente hoje em dia, parece perpetuamente presa entre progressão e regressão. Isso tudo se encaixa na própria teoria de “fim do futuro” do Harvey: “É o momento onde a evolução acaba. Qualquer que seja o produto em questão, frequentemente ele irá começar a apontar para a direção contrária. O modelo Mustang da Ford estava indo de mal a pior até cinco ou seis anos atrás, então fizeram um modelo que parecia com um antigo deles e vendeu mais do que qualquer outro modelo.”

Com ideias e opiniões sobre tudo, desde mercado de vinil até bomba atômica, a conversa entre Harvey e Rob poderia tomar qualquer rumo. E o Harvey sabe disso tanto quanto a gente. “Eu não sei o que vai sair disso”, ele diz. “Talvez eu fique reclinado em uma cadeira de um consultório psiquiátrico enquanto sou submetido a uma sessão de hipnose onde descubro que em uma vida passada era amante do Rob Da Bank em Shanghai na década de 1760.”

Antes que quaisquer memórias reprimidas das encarnações passadas arruinem nossa oportunidade de extrair mais sabedoria deste homem, achamos melhor nos aprofundarmos na genialidade do Harvey por meio dos seus dez mandamentos da malandragem.

SOBRE SER UM BRITÂNICO NOS ESTADOS UNIDOS…

Use seu sotaque para pegar garotas.

SOBRE SURF…

Na verdade, não importa o quão bom você é surfando, e sim como você entra e sai da água, porque é só isso que as garotas na praia conseguem ver. Você deve ter um cabelo bonito e esvoaçante, uma prancha pontuda e brilhante, e o sol brilhando na sua barriga de cerveja.

SOBRE A MANUTENÇÃO DO SEU CABELO…

Gordura pura, ou seja, banha de porco.

SOBRE A FAIXA QUE PODE SALVAR A NOITE…

Ela não existe. Se eu tivesse uma faixa que salvasse a pista de dança, eu não teria uma segunda.

SOBRE SE DAR BEM…

Apenas desista, cara. Normalmente, quando eu já tinha desistido completamente – não tomava banho há três dias, não tinha escovado os dentes, estava de cueca suja, meias podres, e me encostando em uma esquina enquanto fumava um cigarro e tomava uma cerveja quente – era nessa hora que as mulheres mais gatas do lugar vinham até mim e diziam ‘vamos lá’.



SOBRE ESTRATÉGIAS PARA A PISTA DE DANÇA…

Dance da melhor forma possível, não deixe por menos. Ah, e não cuspa sua bebida, isto é inaceitável.

SOBRE FUNDAR UMA LABEL…

Apenas faça, pense em um nome idiota tipo ‘Músicas Dignas de Prêmios’, escolha uma logo, faça umas músicas, espalhe para seus amigos e dê algum desconto para DJs. Não é mais algo inacessível como antigamente.

SOBRE MANEIRAR NAS DROGAS…

Um amigo meu apareceu num noticiário de Los Angeles na semana passada. Ele estava dirigindo doidão e teve que encostar o carro para poder descansar, só que ele pegou no sono enquanto acendia um cigarro. O carro em que ele estava pegou fogo, e depois incendiou três carros de polícia estacionados perto dele. Ele saiu do veículo e levou uma surra dos policiais. Acho que ele disse que tinha uma bomba nele, provavelmente porque não dormia há 3 dias seguidos. Eu estava em um taxi voltando para casa de Nova York, vi o noticiário e pensei ‘Meu Deus, o ISIS chegou ao Condado de Orange!’ Mas, no fim das contas, era o meu amigo. Então, acho que é importante pegar leve. Menos é mais.

SOBRE DRESS CODE…

Estilo é tudo. Tem rastafáris estilosos, skinheads estilosos e senhores estilosos. Tenho isso em mente quando vou jantar com minha namorada, ou vou a um show de rock, quando vou fazer compras ou vou à academia. Aliás, eu nunca fui a academia. Se eu fosse, provavelmente furaria todos os sinais, usaria uma regata branca e talvez um short de pijama tie-dye.

SOBRE SE PREPARAR PARA UM DJ SET…

Meu ritual pré-show costumava ser uma garrafa de Jack Daniels e alguns analgésicos, mas hoje em dia é mais recomendável uma xícara de chá e um episódio de ‘The Real Housewives of Orange County’. Faz você se sentir bem com você mesmo.

DJ Harvey não é adepto das mídias sociais.

Angus Harrison, por sua vez, curte mídias socias e você pode encontrá-lo no Twitter

Tradução: Stefania Cannone