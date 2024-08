Documentário conta a fascinante história da mais valiosa carta de ‘Magic: The Gathering’

Se você curte o jogo de cartas colecionáveis Magic: The Gathering, então você sabe o nome dela — Black Lotus (A Lótus Negra). É uma das cartas mais raras, caras e poderosas do jogo. Uma Lótus Negra da impressão original do Magic recentemente foi vendida por 87 mil dólares no Ebay, mas versões em condições menos perfeitas são vendidas rotineiramente por alguns milhares de dólares. É a carta mais buscada.

Quando eu era garoto e jogava Magic: The Gathering, o dono da loja de cartas que eu frequentava tinha uma coleção de pacotes de cartas aleatórias embrulhadas. Por cinco dólares, qualquer garoto podia comprar um desses pacotes, mas eles geralmente só continham porcarias. Mas a gente sempre voltava para comprar outro. Por quê? Porque um cartaz enorme em cima do balcão dizia que tinha uma Lótus Negra escondida em um deles. Tentei encontrar aquela carta sagrada mais vezes do que gosto de admitir.

Videos by VICE

Mas por que a Lótus Negra e outros colecionáveis do tipo fazem as pessoas torrarem milhares, às vezes milhões, de dólares para ter a chance de ter um? Esse é o tema do novo vídeo do YouTuber Rhystic Studies — The Black Lotus, um documentário de 30 minutos que explora a estranha obsessão de colecionadores por objetos raros. Para Rhystic, tudo começou com os Air Jordans.

Em 1997, Michael Jordan — no auge da carreira — jogou uma partida de basquete gripado. Depois do jogo, ele autografou os tênis com que jogou e deu para um fã. Em 2013, esse fã vendeu o tênis por mais de $100 mil.

Gibis raros saem por centenas de milhares de dólares, pessoas pagam milhões por selos, e hoje em dia cartas de Magic, Yu Gi Oh e Pokemon também valem uma grana.

São objetos simples, pedaços de plástico e papel, que, segundo o Rhystic Studios, os fãs imbuem com significados especiais, o que faz seus preços decolarem. Raridade também tem um papel importante, claro. Você só tem um par de Air Jordans contaminado com o vírus da gripe de Michael Jordan. Há apenas 1.100 cópias da impressão original da Lótus Negra e, graças a algo chamada lista reservada, vai ser só isso mesmo e ponto.

A história da lista reservada é a parte mais fascinante do documentário The Black Lotus. Em 1996, Magic: The Gathering estava vendendo muito bem e a editora Wizards of Coast estava correndo para imprimir mais cartas e acompanhar a demanda. Cada nova impressão baixava os preços de cartas raras, o que irritava os fãs que gostavam de colecionar cartas pela raridade. Então a Wizards criou o que chamou de um compromisso — a lista reservada, uma coleção de cartas que a empresa prometia nunca mais imprimir.

A Wizards já acrescentou coisas à lista, e a revisou uma vez, mas a Lótus Negra continuou uma presença constante. É o item de coleção definitivo de Magic: The Gathering, e continua ganhando valor.

Esta matéria foi originalmente publicada pelo MOTHERBOARD US.



Leia mais matérias de ciência e tecnologia no canal MOTHERBOARD.

Siga o Motherboard Brasil no Facebook e no Twitter.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.