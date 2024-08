Os donos de cães vivem mais tempo e são melhores pessoas

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Austrália.

Uma nova investigação da Universidade de Uppsala, na Suécia, acaba de nos dar ainda mais provas de que ter um cão é um dos dois, talvez três, aspectos da vida moderna que continua a ser puro e bom. O estudo, publicado na Nature, mostra que os donos de cães não só vivem mais tempo, como têm menos riscos de desenvolver doenças cardiovasculares.

Os cientistas suecos tiveram em conta dados relativos a mais de três milhões de indivíduos, entre os 40 e os 80 anos, para tentarem descobrir se os donos de cães tinham maiores ou menores taxas de mortalidade que pessoas sem cães. Até donos sem qualquer outro amor na sua vida demonstraram uma vantagem assinalável – de acordo com o estudo, têm uma redução de 33 por cento no risco de morte e uma redução de 11 por cento de risco de doenças cardiovasculares, quando comparados com pessoas solteiras sem cães.

“Uma das descobertas mais interessantes do nosso estudo foi que ter um cão é particularmente proeminente enquanto um factor de protecção para pessoas que vivem sozinhas, que é um grupo em que, de acordo com outras investigações, os riscos de doenças cardiovasculares e de morte prematura são tendencialmente maiores quando comparados com aquelas que vivem com outras. Talvez um cão possa assumir-se como um membro importante da família em lares de solteiros”, explica o líder do estudo, Mwenya Mubanga, num comunicado enviado à imprensa.

O estudo mostra também que as raças de maior porte são mais benéficas que as de menor porte – algo que eu própria tenho debatido há muito tempo. Segundo os dados, os donos de ca~es maiores, que originalmente foram criados para a caça, por exemplo, estão mais protegidos contra doenças. Apesar de a investigação não indicar que aspecto específico de ter um cão ajuda a melhorar a saúde humana, o cientistas especulam que as caminhadas terão um papel importante.

“Sabemos que, no geral, os donos de cães têm um nível mais elevado de actividade física e esta pode ser uma das explicações para os resultados que obtivemos. Outras explicações passam por um melhor bem-estar e mais contacto social, ou pelos efeitos do cão no microbioma bacteriológico do dono”, diz outro dos autores do estudo, Tove Fal. E acrescenta: “Pode ser ainda que já existam diferenças entre donos e não donos antes de os primeiros adoptarem um cão e isso pode ter influenciado os resultados. É possível que aqueles que escolham ter um cão tenham tendência a ser mais activos e serem mais saudáveis”.

Portanto, é simples: adopta um cão, seu preguiçoso desgraçado. São simpáticos e fofinhos e bem mais baratos que qualquer terapia!

