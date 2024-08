Driblando o pânico depois de sonhar com o ex e num episódio de despersonalização

Texto originalmente publicado na VICE US.

Querida So Sad Today,

Videos by VICE

Recentemente tive um ataque de pânico com um sintoma que nunca tinha experimentado antes. Foi horrível. Eu estava almoçando com um colega de trabalho, e ele não parava de falar. Comecei a me sentir cada vez mais ansiosa. Do nada, senti como se estivesse num filme ruim. Eu estava assistindo a conversa de fora e não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu não conseguia entender como tinha chegado ali. Achei que estava literalmente ficando louca, mas estava muito assustada para dizer qualquer coisa, porque podia tornar a coisa mais real. Eu também não queria que ele achasse que sou maluca. Como posso ter certeza que isso nunca mais aconteça? Fiquei sentada lá por 45 minutos assim, e foi uma das piores torturas da minha vida.

Obrigada,

Descontrolada

Querida Descontrolada,

Parece que você passou por uma despersonalização: uma mudança brusca na sua percepção do mundo, até um ponto onde ele não parece mais real. Num minuto você está comendo um lanche com um colega do trampo, no outro se sente num pesadelo, num filme ruim, um estado que lembra o déjà vu.

Viver na realidade nunca foi minha coisa favorita — até que isso fosse arrancado de mim, contra minha vontade, durante um ataque de pânico. Nesse caso, sempre penso: “Volta, realidade, porra!” Às vezes sinto uma despersonalização junto com o ataque, onde sinto como se estivesse me assistindo de fora do meu corpo. Como você, já experimentei isso em restaurantes, e sempre penso “Como esses idiotas continuam falando de pimenta quando não faz o menor sentido a gente existir? Prioridades, né?”

Também acho que a experiência de despersonalização lembra uma viagem psicodélica da minha adolescência, do jeito como tudo que é familiar de repente está descontextualizado, e sou obrigada a questionar o que acho que sei sobre mim mesma, outras pessoas e a natureza da existência. Claro, quando comeu cogumelos, você meio que sabe o que está acontecendo. Quando você está totalmente sóbria, é aterrorizante.

As razões para isso acontecer envolvem neuroquímica e a resposta de lutar ou fugir. Em Panic Away , Barry McDonagh escreve: “A sensação é causada por um atraso na percepção e preocupação mental. Quando você está sob stress ou ansiedade, o acúmulo dos químicos do stress no seu sistema causa um atraso na resposta em mandar informações entre os locais de neurotransmissores do seu corpo. Esse ligeiro atraso entre a experiência e o pensamento pode causar uma sensação de irrealidade… mas é apenas um efeito colateral da ansiedade excessiva — vai passar assim que seu nível de ansiedade baixar”.



Mas o que fazer quando seu nível de ansiedade não está baixando? Uma vez um terapeuta me disse “Você pode sair de qualquer situação”. Tecnicamente é verdade, mas gente muito autoconsciente e perfeccionista (o tipo mais predisposto a sentir ansiedade) não está tão inclinada a simplesmente sair andando de uma situação; particularmente envolvendo emprego, encontros ou qualquer outro reino onde há o medo de julgamento. Não posso te dizer como nunca mais passar por isso, mas conheço uma boa técnica cognitiva comportamental envolvendo números que pode te ajudar a atenuar a situação.

Aprendi que posso dar a qualquer sentimento — mesmo à despersonalização — um número numa escala de 1 a 10. As sensações em si podem ser nebulosas, difíceis de descrever em palavras, mas geralmente consigo dizer se a situação é um 3 (essa merda está estranha) ou 10 (estou perdendo a cabeça). A questão é que a sensação não é totalmente impossível de controlar. As pessoas pagam para traficantes para ter esse sentimento o tempo todo. Mas meu medo em torno da experiência — os pensamentos dizendo que algo terrível está acontecendo, que fiquei louca e nunca mais vou voltar, são o que pode render um 10. Sinto que dando um número para a sensação, além de para os pensamentos e medos cercando isso, há uma discrepância. Geralmente isso me ajuda a baixar o número e não alimentar a ansiedade. Isso também me dá algo para focar em vez de ficar ruminando histórias de desgraça.

Beijo,

SST

Querida So Sad Today,

Videos by VICE

Noite passada eu tive um sonho com um ex lixo. O sonho foi tão real que parecia que eu conseguia sentir o cheiro dele. No sonho ele me queria de volta e era fofo comigo. Não teve sexo, mas alguns beijos numa espécie de gazebo. Ele ficava repetindo que tinha errado. Sei que eu não devia entrar em contato com ele. Terminamos e voltamos muitas vezes. Ele me traiu duas vezes, pelo que sei. Mas acordei do sonho tão triste porque não era real. Pensei nele o dia inteiro. Parte de mim pensa “Faz três meses, e ainda me sinto péssima sem ele, então posso muito bem me sentir péssima com ele”. Talvez ele também sinta a minha falta? Sei o que tenho que fazer, mas por que fazer?

Obrigada,

Sonhos Molhados

Querida Sonhos Molhados,

Você veio ao lugar certo. Sempre tenho sonhos assim. Geralmente com a decepção amorosa mais recente, mas às vezes com pessoas que já superei há anos. Recentemente tive um sonho com meu crush do colégio (uma versão adulta dele), que peguei uma vez numa sala dos fundos de um bar mitzvah e passei anos queimando efígies dele tentando “quebrar o feitiço”. Ele beijava muito bem. Bom, já o vi muitas vezes na vida adulta e não tenho sentimentos por ele. Mas no dia depois do sonho, eu literalmente quis fazer uma proposta pra ele pelo messenger do Facebook! Não fiz isso, mas mandei mensagem para um amigo em comum perguntando “Ow, ele é casado?” E pensei nele por três dias. Depois do primeiro dia, definitivamente ficou mais fácil. Depois do terceiro dia, eu não estava mais sofrendo.

Tudo isso para dizer, claro, que você sente uma ressaca emocional, se sente vulnerável, suscetível a reavivar o relacionamento no dia após o sonho! Um sonho nos dá uma resposta eufórica. Geralmente é a realização de um desejo. Geralmente nos reaproximamos do nosso amor não correspondido num sentido mais espiritual do que teríamos acordados.

Então o jeito como você está se sentindo no dia seguinte ao sonho é real? Sim e não. No sonho ele estava presente de uma maneira que não estava na sua vida acordada, me parece. Isso tem mais a ver com a fantasia do relacionamento, o luto por ele, do com a pessoa de verdade. Isso significa que você deveria agir por esses sentimentos? Pelamor, não. Nunca tome uma decisão precitada nos dias seguintes a um sonho romântico. Diga a si mesma que você pode entrar em contato com ele se ainda se sentir triste em uma semana. Anote no seu calendário. Revisite isso tudo em sete dias! Mas não hoje. Chute essa lata.

Claro, você ainda vai sentir falta dele daqui uma semana. Essas merdas levam uma eternidade para superar. Mas não será o mesmo sentimento agridoce, estilo Leo e Claire Danes em Romeu + Julieta, que você sente hoje. Hoje é sofrimento. Amanhã é menos sofrimento.

E garanto que você vai acabar superando o cara. Um dia você vai perceber que mal pensa nele – exceto, claro, quando ele aparecer de novo num sonho. E ele vai. Eles sempre aparecem.

Beijos,

SST

Compre So Sad Today: Personal Essays na Amazon e siga a moça no Twitter.

Siga a VICE Brasil no Facebook , Twitter e Instagram .