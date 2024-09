O beatmaker holandês Kofi se atira na bossa nova na sua beat tape ‘D.R.U.M.S.’

Foto por Cye Wong loi Sing.

Foi dando um rolê por Rotterdam, que o vira-lata do rap underground paulistano, o beatmaker Tiago Frúgoli, trombou pela primeira vez o baterista holandês com ascendência surinamesa Wesley Adams aka Kofi The Unknown. Os dois tavam caçando uns discos numas lojinhas de vinil pela cidade, começaram a trocar ideia e perceberam que compartilhavam o mesmo gosto por “músicas tranquilas e samples de música brasileira dos anos 1970”. “Só que na época não tivemos tempo de fazer nada juntos”, disse Kofi. “Daí, no ano seguinte, o Tiago sugeriu de eu lançar um trabalho pelo selo de k7s dele que ainda tava começando, o UKIYO Beat Tapes.”

Foi assim que nasceu D.R.U.M.S. (Da Rhythm Unleashes Mindful Spirits), a primera tape do Wes com ares brazucas, que você ouve com exclusividade no Noisey. Com masterização e produção executiva do Tiago, a fita tem 12 minutos e só conta com samples da bossa-nova brasileira. Na primeira música, por exemplo, “sloppymarcoinstereo”, rola uma sampleada de “Voo Cego“, do Marcos Valle. Outro cara que apareceu bastante também no trampo do Wes foi o Airto Moreira (que o Tiago adora e pra quem ele até já fez uma beat tape em homenagem).

E pra quem quer entender de onde veio esse lance do Wes com o Brasil: ele me contou que começou a ouvir música brasileira pra valer depois que conheceu dois discos do João Donato: Quem é Quem (1974) e Lugar Comum (1975). “Pirei muito neles e comecei a procurar por outros compositores, e acabei descobrindo o Marcos Valle, Arthur Verocai, Banda União Black”, disse. “E pra mim, o mais daora da música de vocês foi que me fez perceber a importância do sentimento no som, porque, mesmo eu não entendendo a língua, eu consigo sentir a música”.

Ouça abaixo a versão digital

a física tem sete minutos de bônus exclusivos e vai estar à venda na festa Beat Tape#20 , na Casa Brasilis, nesta sexta (22), e na PICO LIVE BEATS do dia 26, no Pico (ambos os rolês são em São Paulo):

