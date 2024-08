Duendes maléficos, porcos, presidentes: por dentro do Carnaval da Macedónia

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Sérvia.

Há centenas de anos que Vevčani, uma localidade da Macedónia situada junto à fronteira com Albânia, acolhe deuses da floresta, fascistas, duendes maléficos, convidados de casamento, tribos primitivas, monstros e presidentes. Juntos, desfilam pelas ruas da vila uma vez por ano, enquanto consomem quantidades assombrosas de álcool.

Claro que nada disto é real. Trata-se do desfile anual de Carnaval de Vevčani, cujos organizadores garantem que ali se realiza desde há 800 anos, sempre no Ano Novo Ortodoxo (14 de Janeiro) e que foi criado para representar a “derrota das forças do mal” e celebrar a “Epifania” – o feriado que marca a visita dos Três Reis Magos ao recém-nascido Jesus.

Parte central do evento é um casamento simbólico. De acordo com os responsáveis por desfilarem à frente dos noivos e anunciarem a sua chegada, o casamento simboliza a vitória sobre as forças malignas. “Vevčani tem dois mahalas [bairros]”, explicam. E acrescentam: “A noiva e o noivo vêm do bairro de cima e as forças malignas do bairro de baixo”.

A participação no Carnaval não está restringida aos dois mil habitantes da vila. Toda a gente é bem-vinda e pode participar no desfile ou apenas assistir e dançar pelas ruas, vestido a rigor ou não. Os participantes são também encorajados a marcarem posições políticas através dos disfarces. Alguns dos participantes deste ano, por exemplo, encenaram uma versão do julgamento do antigo primeiro-ministro da Macedónia, Nikola Gruevski, que no ano passado fugiu para a Hungria depois de ser condenado por corrupção.

O evento mistura tradição com cultura moderna e todos os que se juntam à festa são livres de fazerem o que bem entenderem.

Abaixo podes ver mais fotos do Carnaval de Vevčani 2019.

