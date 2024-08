Duplos da Marvel recriaram uma luta de “Super Smash Bros.” na vida real

Este artigo foi originalmente publicado na VICE US.

Estamos praticamente em plena época festiva e tudo o que me apetece é desligar o cérebro e dedicar todo o meu tempo livre a jogar Super Smash Bros. Desgraçadamente, no entanto, questões da vida, como “pagar as contas” e “manter relações com outros seres humanos” estão a meter-se no caminho da concretização desse sonho. Assim, resta-me pouco mais que ver uma equipa de especialistas profissionais a recriarem na vida real uma luta entre alguns dos personagens mais icónicos do jogo da Nintendo.

Num dojo de judo em Atlanta, EUA, o prolífico cineasta nerd Micah Moore meteu Mario, Link, Ness e Captain Falcon numa sessão de pancadaria “todos contra todos”, recriando os movimentos clássicos dos personagens de uma forma mais fiel ao jogo do que alguma vez imaginaste ser possível. Link (Alex Hashioka, de Avengers: Infinity War) causa estragos com as sus bombas e a Master Sword. Mario (Ben Aycrigg, de Venom, Avengers: Endgame e Captain Marvel) não hesita em usar bolas de fogo e os seus punhos giratórios. Ness (Tang Nguyen, de Hancock) junta-se à batalha com o seu bastão, yo-yo e poderes psíquicos. E Matt Schlieb (de Captain America: Civil War) saca de uns belos pontapés enquanto Captain Falcon.

Smash Bros sai regularmente dos ecrãs e passa para a vida real, seja através de infiltrações literais, do amor eterno dos fãs por Kirby, da estranha lealdade a Waluigi, ou das pessoas que recriam as animações do jogo. Este video de três minutos ajuda a manter viva essa tradição. A única coisa que neste momento poderia superar o vídeo seria sacares de uma Nintendo Switch e jogar o jogo debaixo da secretária no escritório. Se, como eu, não podes exactamente fazer isso, pelo menos desfruta do vídeo acima.

