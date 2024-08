É claro que já aí vem uma versão porno de “Rick and Morty”

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

A terceira temporada de Rick and Morty pode ter chegado ao fim no Adult Swim, mas os fãs parecem não se fartar da tremendamente popular comédia sci-fi de Dan Harmon e Justin Roiland. Depois de inspirar uma desastrosa acção de marketing do McDonald’s no último fim-de-semana, aparentemente a série vai levar o tratamento XXX, numa nova paródia porno chamada – obviamente – Dick and Morty.

Videos by VICE

O site porno especializado em paródias, Wood Rocket, que ao longo do tempo tem estabelecido pergaminhos na arte de adaptar cartoons ao entretenimento para adultos, como SpongeKnob SquareNuts, Ten-Inch Mutant Ninja Turtles e Strokémon, decidiu agora lançar-se a mais um desafio. O estúdio anunciou o projecto na quinta-feira, 12 de Outubro, com um trailer semi “Safe For Work” e uma descrição bastante NSFW.

“When Morty Blows it again, Dick recruits ex-girlfriend Untitty to help him with his pickle”, diz o comunicado de imprensa [traduzir, seria perder tudo]. E acrescenta: “Entretanto, Beth alivia a dor do divórcio com uma pequena ajuda dos genitais de Mr. Meesex e Birdperson”.

O trailer conta com uma previsível panóplia de trocadilhos sexuais e frases clássicas de Rick and Morty completamente descontextualizadas, como “Pickle Dick,” “shlom-shlom,” “testicle-made Szechuan Sauce” – vocês percebem.

Tendo em conta que não há praticamente nenhuma série de televisão, filme, ou evento cultural imune a transformar-se numa paródia pornográfica, Rick and Morty – que nesta temporada se tornou a série mais popular do Adult Swim – estava condenada a seguir a tendência. Há por aí vários filmes amadores com o tema Rick and Morty, mas o fundador da Wood Rocket, Lee Roy Myers, quer entrar num mercado em crescimento que tem falta de conteúdo profissional.

“Isto tem tanto a ver com o factor choque, como com o fazer algo divertido e tentar sacar umas boas cenas de sexo”, disse Myers à VICE em 2013. E acrescentou: “Quer dizer, a cena é de tal forma estranha – como o são todas estas ideias -, que se não fizermos cenas de sexo com que as pessoas se possam masturbar, não estaríamos a fazer as coisas bem”.

Rub-a-lub-a-dub-dub?

