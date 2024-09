Donos de boates em Las Vegas decidiram que o EDM está morto

Ao que parece, uma nova agulha foi espetada na bolha da EDM. Foi noticiado que donos de boates de Las Vegas estão procurando conter a saturação de DJs de EDM em seus estabelecimentos.

De acordo com o Page Six, a nova boate de Las Vegas, Intrigue, cuja inauguração está marcada para o dia 28 de abril, não vai desembolsar a grana para incluir DJs famosos em sua folha de pagamentos. A Intrigue está entre as primeiras boates a simplesmente se recusar a pagar aos DJs o cachê que eles se acostumaram a receber em Vegas. Sean Christie, o diretor de operações do resort Wynn Las Vegas, onde funcionará a boate, disse ao Page Six que a nova casa contará com uma nova sala VIP, e dará ênfase à conversa entre seus clientes, desestimulando o uso de celulares. “O DJ”, diz Christie, “deixou de ser a parte mais importante da receita”.

Uma fonte anônima disse ao Page Six que, quando a maioria dos hotéis renovar seus contratos com DJs que têm acordos por vários anos, “espera-se que as ofertas diminuam, algumas em até 50 por cento”.

Parte da culpa, de acordo com os proprietários de boates, é da clientela que os DJs famosos atraem: “As pessoas que querem só ver os DJs não se vestem bem, não têm estilo, elas nem querem estar numa boate — querem só assistir a um show”, afirmou ao Page Six o gerente de boate Jesse Waits: “Elas não são cool. Boates são clubes de gente cool. [Eu estou] criando um clube para gente cool”.

Este é mais um sinal de que o fim do reinado da EDM na música eletrônica pode estar próximo, um tópico de discussão que exacerbou-se após o colapso do SFX, o conglomerado de EDM, este ano. Segundo o Miami Herald, várias empresas VIP de bebidas alcoólicas que patrocinam o Ultra Music Festival se retiraram do fetsival esse ano, e mais de uma das boates da cidade fecharam as portas. Um dos festivais de EDM do SFX, o TomorrowWorld, realizado anualmente no interior do estado da Georgia, não terá nova edição neste ano, devido ao que os seus organizadores estão chamando de “situação atual”.

Se você acha que a queda da EDM não passa de conversa fiada, veja um vídeo da infame Disco Demolition Night [Noite de Demolição da Disco Music], de 1979, que tentou assassinar um gênero inteiro em uma só noite.

Tradução: Márcio Stockler



