O backstage do Festival dos Juggalos

Nate “Igor” Smith fotografa o Gathering of the Juggalos há seis anos, e durante esse tempo tornou-se no jornalista que melhor documentou o festival. Embora possa pensar-se que o faz com o intuito de gozar com a assistência, desenganem-se, porque está longe de ser o caso.

Falámos com ele sobre como é fotografar este festival, o que é que o cativa, e como começou a tirar estas fotografias. Lê a entrevista, e depois visita este artigo, também sobre os juggalos.

Videos by VICE

VICE: Isto da fotografia, há quanto tempo começou?



Nate “Igor” Smith: Tiro fotografias desde os 15 anos, e sou fotógrafo profissional desde 2009. Interessei-me pela fotografia quando andava no secundário, e de forma acidental, transformou-se na minha vida. Naquela altura era punk, e os meus amigos e eu percebemos que podíamos criar o nosso próprio universo. Com um amigo montei uma associação punk rock, uma fanzine, e mais tarde uma label – Outsider DC. Era preciso tirar fotografias para o nosso novo projecto, e era eu quem se ocupava desta parte. Tive aulas de fotografia, mas a minha professora de arte odiava o meu trabalho, até que um dia comecei a fotografar o ambiente punk de DC. Foi aí que começou a motivar-me.

Como é que chegaste ao Gathering?

Conheci os Insane Clown Posse pela minha primeira namorada, que os adorava. Esqueci-me deles quando fui para a universidade, até ao dia em que saiu “Miracles“. Quando lançaram o vídeo toda a gente gozava com eles, porque não conheciam a sua verdadeira história… Estes gajos não são parvos, sabem que podem usar o Google para entender como funciona um íman, e estão, indiscutivelmente, entre os artistas independentes com mais êxito da história.

Em 2010 fui ao Gathering com o editor do Village Voice, naquela altura. A ideia era que o artigo fosse uma compilação de fotografias de “freaks“, mas durante as três horas de caminho, entre o aeroporto e o festival, decidimos que aquele seria o artigo principal. Quase ninguém cobria este evento, e eu fui o único que fotografou o Tila Tequila, nesse ano, quando o atacaram.

Gosto tanto de fotografar o Gathering of the Juggalos, que até tatuei as palavras “whoop whoop“. É impossível andar dois metros sem tirar uma fotografia do caraças. Nudez, juggalos, música… É impressionante.

Qual é a tua parte preferida do festival?

Há seis anos que não falho. O que mais gosto de fazer é ir com gente que nunca lá foi. Este ano fui com os tipos de Ho99o9, falei com jornalistas novatos, e com algumas chavalas do Sausage Castle sobre as coisas da vida. Dois minutos são suficientes para que algo incrível aconteça. É difícil explicá-lo a alguém que não o viveu.

Quando digo aos Juggalos que me pagam para tirar fotografias no Gathering ficam muito surpreendidos… A maioria deles é muito humilde e amável.

Porque é que gostas tanto fotografar o Mike Busey, do Sausage Castle?

O Mike Busey está louco, e isso é fascinante. Traz strippers com ele, um gordo enorme, uma estrela da Vine (Charlie Classic), e um gajo vestido de génio, durante todo o fim de semana. Fazem um lap dance a quem lhes comprar uma t-shirt, cospem fogo, e levam a cabo performances estranhíssimas durante toda a semana. Tive de esforçar-me para não fotografá-los só a eles.

Achas que o Gathering tem os dias contados?

Não, já dura há 16 anos. Agora é mais tranquilo, o que em si não é mau. Acho que veio mais gente este ano, que o ano passado. Ou seja, isto é o Natal dos juggalos. Conheci pessoas que se despediram para ir ao Gathering, ou que vieram a pé desde muito longe.

Para além de ser conhecido pelas tuas fotografias do Gathering, que outras coisas fotografas?



De momento estou focado num livro sobre os Juggalos, com a Jenn Rockwell, que tem estado a fazer pinturas com as minhas fotografias. Também estou a trabalhar num projecto sobre nus em público, que vou estrear na New York Art Book Fair. Tenho uma página chamada Driven by Boredom, e um site, Girls of Driven by Boredom. Também tenho um portfolio de fotografias em 35mm, em Igor35.com.