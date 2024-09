Paul Oakenfold Interrompeu Minha Breja pra Falar dos 25 Anos da Perfecto

É uma noite de sexta e eu sentei no meu pub preferido, em Londres, com um amigo que não via há tempos, esperando uma porção de fish and chips chegar. Uma hora atrás, estava no trabalho tentando falar com um dos maiores DJs do mundo. Ele foi inesperadamente chamado para reuniões e por isso nós teríamos que remarcar nossa entrevista. Então, subi em um trem e fui encontrar o meu amigo no pub. Assim que meu peixe frito chegou, assim que eu coloquei o segundo copo de breja na boca, recebi um e-mail do tal DJ. Ele estava livre para falar naquela hora, pediu desculpas por me incomodar tão tarde, mas se eu não tivesse problemas em ligar para ele, rolaria a conversa. Deixei meu garfo e faca de lado, molhei uma batata no molho tártaro e liguei para o telefone de Paul Oakenfold. Do outro lado da linha, em Los Angeles, Oakenfold responde. Tínhamos 15 minutos. Quer dizer, em quin-ze-mi-nu-tos eu poderia fazer minha refeição de microondas, demolí-la e tomar uma cerveja, mas resolvi fazer do mundo um lugar melhor.

“Oi Paul, está um pouco barulhento aqui. Estou no pub, desculpa.”

“Você está no pub?”

“Sim, eu estou no pub. Então, a primeira pergunta…”

Oakenfold é muitas coisas: o homem que levou o Balearico para a Grã Bretanha, inaugurou o movimento do acid house, DJ superestrela, colaborador do Crazy Town e dono de selo. Oakenfold inadvertidamente interrompeu minha cerveja para falar de seu selo, Perfecto, e seu aniversário de 25 anos. Como alguém que recentemente chegou aos 25, entendi como esse marco é importante. Você já passou por um quarto de século, você deve ter feito sua marca ou seriamente pensado em como fazer isso da melhor maneira. Oakenfold está comemorando o aniversário lançando 25 Years of Perfecto Records, uma compilação que junta todo mundo, de CeCe Peniston a Paul van Dyk.

Responsável pelo lançamento de discos de pesos pesados como Robert Owens, Timo Maas, Fabio & Grooverider e Carl Cox, o lugar do selo nos anais da história dance foi assegurado. Seu primeiro lançamento foi “Stories” por Izit, uma fatia relaxada de de Balearic de primeira qualidade que ainda é tão fresco hoje em dia como era em 1989. Dado que ele contrabandeou de Ibiza, e que ainda não temos certeza como melhor codificar o gênero, fez sentido perguntar para Oakenfold o que significava para ele: “Fácil – era aquela música que Alfredo estava tocando. Poderia ser qualquer coisa. house, techno, rock, ele tocava tudo. Então nós também. Isso é o verdadeiro Balearic”, diz. Esse espírito livre é melhor demonstrado nesse mix de um de seus lendários Spectrum nights – festas que exploravam a relação entre a possibilidade sônica e os prazeres do ecstasy.

(Foto: Flickr/Tony Nungaray)

Depois de alguns minutos, decidi dar um pulo no tempo indo para um período que tem sido muito referenciado ultimamente: o meio dos anos 90. Oakenfold me disse que ele não prestou “nenhuma atenção” no excesso de cópias de ritmos com ajuda do Korg M11 instrumento com o qual os jovens acham que o piano house foi inventado em 2012. O que é uma pena, porque esperava que ele passasse os últimos onze minutos de nossa conversa dando bronca em moleques de 20 anos. Como alguém que tem alguns discos do Nu Groove – e por isso realmente conhece seus bagulhos – eu esperaria enfiar algumas críticas bem colocadas. No entanto, não era para acontecer.

Ao contrário, ele escolheu falar positivamente sobre a faixa que ele considera como a mais pertinente do Perfecto dos anos 90, a seminal música de Grace, “Not Over Yet” – uma onda de endorfina assustadoramente melancólica e caótica, uma daquelas músicas que sempre soará bem, seja duas da manhã em um terraço em Ibiza ou às duas da tarde em um engarrafamento. “Eu ainda toco essa até hoje, na verdade. Você sabia que eu fiz aquele disco?”. Eu não sabia, não, descula Paul. Bom trabalho.

Enquanto olhava para o meu relógio e via meu amigo enchendo a barriga de batatas fritas – batatas fritas muito bonitas – a conversa andou da era pré-Windows 95, aos seus anos dourados como DJ superstar. Apesar de ser um dos DJs mais bem sucedidos da história, Oakenfold insiste que ele nunca gostou do termo. “Isso foi uma invenção da mídia. Eu nunca me chamei de DJ superstar. Eu apenas foquei no que eu era bom. Que era ser discotecar. Eu nunca prestei atenção nesse tipo de coisa. Não estou dizendo que eu nunca li nada sobre mim mesmo, mas eu fiz questão de olhar metade das coisas que estavam aparecendo. Eu preciso de espaço criativo e sempre quis ir em direções que me desafiassem”.

Quando questionado como continuar criativo após 25 anos no jogo, Oakenfold ficou um pouco cauteloso. “O que o inspira, cara?” ele me perguntou. Eu lambi a espuma da cerveja dos meus lábios e pensei um pouco. Eu não tinha resposta para ele. “Exatamente – a inspiração está lá em você e vem das coisas que o cercam”. Paul (e agora eu penso nele como Paul) como uma lista de minhas inspirações de vida. Talvez seja por isso que ele esteja no topo durante tanto tempo, eu pensei enquanto comia um kebab na minha cama e o caldo do frango escorria pelo meu queixo.



(Foto: Flickr/Tony Nungaray)

Nosso tempo estava acabando, Oakenfold queria um minuto ou dois para falar de trance. Trance nunca foi verdadeiramente cool e parece ser apenas apreciado por adolescentes provincianos e holandeses suados. “Eu não ligava que não era cool, não é meu papel saber o que é cool ou não. Tudo o que eu sabia é que eu gostava de melodia e emoção, melodia e euforia. Isso é o que o trance tem”. Junto com “Bullet in the Gun” sprodução da sua Planet Perfecto – um clássico certificado -, ele classifica “ResuRection” dos cosmonautas russos PPK, uma faixa que originalmente aparece no MP3.com como um download grátis sem selo, como a mais importante contribuição que ele e o selo deram para a história do trance.

Oakenfold está justificademente contente com como as coisas funcionaram para o selo. “Perfecto é meu orgulho e amor. Nosso programa no rádio tem 22 milhões de ouvintes, nós vendemos 10 milhões de discos, nós assinamos com grandes artistas e temos uma ótima equipe. Em alguns momentos foi difícil, mas essa é a minha paixão”. Quando a cerveja começou a acabar, e nosso tempo com Paul estava estava no final, então decidi voltar ao passado. Já que o acid house parece estar nos lábios de todos hoje em dia, pareceu certo perguntar a um dos homens que fez essa mudança cultural possível no Reino Unido o que ele acha de Seth Troxler decidir trazer o som, e possivelmente a atitude acid da carinha sorridente, de volta. “Seth é um ótimo DJ e eu tenho certeza que vai ser ótimo, mas nós começamos aquilo. Nós quebramos aquilo. Nós estávamos no momento. Eu irei para o Acid Future? Vou te dizer o seguinte, me mande a sua lista de inspirações e eu posso voar até aí para uma volta nos pubs com você antes do Seth tocar. Como isso soa para você?”

Muito bom, Paul. Muito bom. O telefone desliga. Eu pego uma batata. Ela está fria. Eu a como do mesmo jeito.

