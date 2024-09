Nós Falamos com o Cara por Trás DAQUELES Vídeos do Boiler Room

Dois dias atrás, esbarrei em um canal de YouTube com trechos de vídeos do Boiler Room que estavam perfeitamente sincronizados com os piores disco pop dos anos noventa. E você sabe, foi um-dois pra coisa toda se tornar viral.

E daí que ontem os vídeos foram deletados do YouTube. Não fiquei surpreso, já que a plataforma não deixa barato qualquer espécie de violação de copyright. Um pequeno escândalo nas redes estava se formando quando decidi contatar o produtor Shap de Berlim, o cara por trás dos tais vídeos virais. Enquanto estávamos conversando, Shap teve uma boa surpresa.



THUMP: Oi Shap. Quando você percebeu que sua ideia estúpida de colocar “clássicos” dos anos noventa nos trechos do Boiler Room iria se tornar viral?

Shap: Quando vocês me chamaram de idiota…

Quanto tempo leva para fazer esses vídeos?

[O primeiro] levou literalmente cinco minutos. Mas eles estão ficando mais sofisticados, com sincronizações e som e o barulho da plateia. É coisa do próximo nível.

Você acha que algum dos artistas pode se ofender com seus vídeos?

Absolutamente não. Eu mesmo sou músico e nunca nem pensei nisso. Os maiores fãs dos vídeos dos anos 90 do Boiler Room eram os DJs, e alguns dos artistas que eu parodiei até compartilharam o vídeo em sua página do Facebook.

De qual vídeo você particularmente tem orgulho?

Aquele com Steve Bug. Tem um dançarino no fundo que parece o Sheldon Cooper do Big Bang Theory, que é ótimo também. O set original de Steve Bug também é meu set preferido do Boiler Room de todos os tempos.

Ontem, seus vídeos foram deletados do YouTube. Você foi contatado?

Sim, depois. Eu recebi um email padrão do YouTube dizendo que meus vídeos violavam leis de copyright e por isso foram deletados.

Você pensa no copyright antes de fazer os vídeos?

Não. Era pra ser um projeto rápido, divertido e não comercial. Eu não achei que fosse ser um problema.

Então você não teve nenhum contato do Boiler Room ainda?

Não.

Você pediu algum conselho legal? Ou é um caso perdido já que o Boiler Room tem o direito das apresentações?

Bom, não é tão claro. Também tem a liberdade da arte e a liberdade do discurso. Mas como eu disse antes: é uma piada. Não estou interessado em nenhuma disputa legal, nem nada disso. Espere um segundo. Acabo de receber um email do Boiler Room…

O que ele diz?

Eles vão me ligar. Eu volto em alguns minutos.

10 minutos depois, continuamos nossa conversa.

Eles explicaram que eles regularmente tiram do ar vídeos de paródias para proteger os artistas, porque nem todos eles concordaram em virar vídeos virais. Mas eles acham que os vídeos são muito engraçados e me disseram que vamos trabalhar juntos para encontrar um jeito de trazê-los de volta maiores e melhores com qualquer dinheiro de propaganda indo para a caridade.

Então o problema está resolvido?

É, parece que sim. O canal de YouTube deve voltar ao ar em breve.

Eu não sei o que dizer. ?”timo!

Sim, eu estou bem aliviado.

Então podemos esperar muito mais desses vídeos do Boiler Room anos noventa?

Claro. Eles serão grandes.