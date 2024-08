Entrudo 2019. Doze políticos, doze máscaras

O Carnaval está aí e com ele milhares de foliões, centenas de desfiles e os habituais disfarces da época. Numa de “GNR da moda” (what!?), escolhi doze máscaras para outros tantos políticos em Portugal.



Os nomes aparecem em ordem alfabética e transparecem um pouco das notícias que, ultimamente, têm estado em voga (umas mais que outras).

ANA GOMES (Eurodeputada em representação do PS)

Cinderela, por Lily James, no filme “Cinderella”, em 2015. (Cortesia Walt Disney Studios Motion Pictures)

MÁSCARA: Cinderela.

RAZÃO DA ESCOLHA: Já alguma vez estiveste numa reunião onde te sentiste à parte? Em que não te identificaste com aqueles que te rodeiam e vias que eras olhado de lado – quiçá por inveja da tua liberdade intelectual? É assim que Ana Gomes se deve sentir no PS. Cercada por um rebanho que não pensa pela própria cabeça e incapaz de criticar opções internas. Trocá-la em Bruxelas pelo enorme bocejo que é Pedro Marques é uma ofensa. Com a competência que lhe é reconhecida, a antiga diplomata merece outro sapato político.

ANDRÉ SILVA (Deputado e porta-voz do PAN)

Personagem Frank Castle, interpretado por Jon Bernthal, na série “Punisher”, entre 2017 e 2019. (Cortesia Netflix)

MÁSCARA: Justiceiro da Marvel.

RAZÃO DA ESCOLHA: A figura mais conhecida do partido Pessoas-Animais-Natureza, tem sido uma voz diferente na Assembleia da República. Ele bem tenta que os seus colegas ganhem sensibilidade relativamente a certas questões, como a proibição das touradas, mas a maioria dos deputados tem feito ouvidos moucos. Os animais merecem alguém que lute pelos seus direitos.

ASSUNÇÃO CRISTAS (Deputada e presidente do CDS-PP)

Joan Jett, por Kristen Stewart, na película “The Runaways”, em 2010. (Cortesia Apparition)

MÁSCARA: Rock star.

RAZÃO DA ESCOLHA: A “afilhada” de Paulo Portas teve um Fevereiro para esquecer. Fez uma moção de censura enfadonha (se fosse de noite, teria “mais hipóteses” de ter o apoio do Bloco e do PCP, pois de dia apoiam o governo e ao anoitecer “mandam umas bocas” contra) e no “caso do Pavilhão Atlântico”, que veio à superfície através da reportagem da TVI, ficou mal na fotografia.

Ainda que negue ter beneficiado o genro de Cavaco (ler entrevista concedida ao Polígrafo), não parece que se tenha livrado da suspeita de favorecimento. O melhor é desanuviar num dos próximos concertos na referida sala de espectáculos…

CARLOS CÉSAR (Líder parlamentar do PS)

Luís XIV, por George Blagden, na série “Versailles”, entre 2015 e 2018. (Cortesia Zodiak Rights)

MÁSCARA: Rei.

RAZÃO DA ESCOLHA: Com quase vinte anos de milénio, apostaria o meu micro-ondas como ele é o açoriano mais enxovalhado até à data. Uma bênção para os humoristas, um saco de boxe para quem desconfia da ética republicana dos socialistas. Para piorar, além do alegado historial de tachos para a família na função pública, César é visto como uma possibilidade para uma futura corrida a Belém.

Se eventualmente acontecesse o impossível, a presidência seria um lugar com trejeitos monárquicos e sorrisos irritantes de quem disse que José Sócrates deixou “uma marca muito positiva”, como primeiro-ministro. Quem fala assim, tem tudo para ser rei deste e de outros Carnavais.

CATARINA MARTINS (Deputada e líder do Bloco de Esquerda)

Carolyn Burham, por Annette Bening, no filme “American Beauty”, em 1999. (Cortesia DreamWorks Pictures)

MÁSCARA: Agente Imobiliário.

RAZÃO DA ESCOLHA: Só mesmo um golpe de asa pode evitar a queda do Bloco nas europeias e legislativas. O Caso Robles e a saída de quase três dezenas de militantes – por acharem que o projecto original do BE está descaracterizado -, é sintomático de um partido a precisar de reflexão interna.

O apoio dado ao Executivo de Costa tem originado vários dissabores que podem ser fatais (agora entravam aqui perfeitamente os sapos da canção de Paul McCartney, com o apropriado título “We all stand together”). Solução? Os deputados que percam a cadeira no Parlamento podem, se assim entenderem, seguir as pisadas de Ricardo Robles e oferecer outro tipo de rosas…

JERÓNIMO DE SOUSA (Deputado e secretário-geral do PCP)

Chip Douglas, por Jim Carrey, em “Cable Guy”, em 1996. (Cortesia Columbia Pictures)

MÁSCARA: Electricista.

RAZÃO DA ESCOLHA: Outro líder que não tem tido vida fácil, outro que tem “comido gelados com a testa” desde a formação da Geringonça. Mesmo que os simpatizantes do PCP sejam religiosamente fiéis à causa, é natural que os dirigentes andem preocupados após a perda de importantes câmaras, nas últimas Autárquicas.

O pretenso benefício da edilidade de Loures à empresa do genro de Jerónimo, também não ajuda à credibilidade do Partido. Do mesmo modo que o seu familiar executa uma das tarefas para que está incumbido, o líder comunista vai ter de “mudar as lâmpadas” (ler: carregar no discurso anti-governo) para que não haja uma hecatombe em Maio e Outubro. Entretanto, em tempo de festa, temos saudades de ver Jerónimo de Sousa a exibir os seus dotes de dançarino.

JOÃO PAULO REBELO (Secretário de Estado da Juventude e do Desporto)

Hubert Hawkins, por Danny Kaye, na película “The Court Jester”, em 1955. (Cortesia Paramount Pictures).

MÁSCARA: Bobo da corte.

RAZÃO DA ESCOLHA: O futebol português tem falta de credibilidade e isso reflecte-se também na perda de espectadores nos estádios – na época passada, foram 16 mil. A inépcia da Liga ou da Federação em controlar os desvarios dos três grandes (que querem tudo menos uma competição justa, a não ser que lucrem), tem no principal rosto da secretaria que tutela a modalidade um autêntico verbo de encher. Por exemplo, as respostas de João Paulo Rebelo aos casos de violência neste desporto são “adoráveis”. A corte da bola adora que assim seja.

MARCELO REBELO DE SOUSA (Presidente da República)

MÁSCARA: Conan Osiris

RAZÃO DA ESCOLHA: Viciado em estar em todo o lado, o presidente “populista fofinho” deve ter encontrado o hino da sua possível recandidatura. Conan Osiris é o mais provável vencedor do Festival da Canção (que decorre este sábado, 2 de Março, na Portimão Arena) e candidato a representar Portugal na Eurovisão. “Telemóveis” – ver clip acima – é um tema que podia consumar a realidade “marselfie”. Popularidade atrai popularidade, certo?

MARIA BEGONHA (Líder da Juventude Socialista)

José Sócrates. Ex-primeiro ministro envolvido em várias polémicas, incluíndo uma relacionada com a licenciatura em Engenharia. (Foto Wikipédia)

MÁSCARA: José Sócrates.

RAZÃO DA ESCOLHA: Sou daqueles que detesta pensar que “na minha geração é que era bom”. Mas, olhando para a nova mulher forte da Juventude Socialista, perco logo parte da “tesão” de ter esperança na classe política que está a caminho do poder. Às vezes, sinto que há gente a viver numa bolha e não sabe o quão perigoso é seguir práticas socráticas ou jogar em RELVAdoS escorregadios. Quem começa assim (com currículo de torcer o nariz), tarde ou nunca se endireita.

MARTA TEMIDO (Ministra da Saúde)

Maria de Belém. Ex-ministra de Saúde no primeiro Executivo liderado por Guterres, entre 1995 e 1999. (Foto do site Petição Pública)

MÁSCARA: Maria de Belém (sem dinheiro).

RAZÃO DA ESCOLHA: A expressão “não há dinheiro, não há palhaços” coaduna-se perfeitamente com as finanças do país. Nesse sentido, a ministra Marta Temido pode desejar melhorar o Serviço Nacional de Saúde, lançar o repto para se entender com os enfermeiros, fazer o pino com os sindicatos, mas não tem o que o outro lado pede urgentemente: graveto. Isto de ser a Maria de Belém sem cifrões, é lixado.

RUI RIO (Presidente do PSD)

Matt Brody, por Zac Efron, na versão cinematográfica de “Baywatch”, em 2017. (Cortesia Paramount Pictures)

MÁSCARA: Nadador-Salvador.

RAZÃO DA ESCOLHA: Há um ano à frente dos destinos dos sociais-democratas, Rui Rio passou mais tempo a ser posto em causa pelas “laranjas podres” dentro de casa (que o vêem como líder fraco e encostado a Costa), ou a lidar com um “zumzum” amotinador que choca com o banho de ética enfatizado pelo próprio.



Ver o secretário-geral a ser um dos supostos deputados com presenças-fantasma no Parlamento (José Silvano) e, a isso, adicionar-se um vice-presidente que confunde alegadamente a vida de autarca com a partidária (ver na máscara seguinte, a figura de Salvador Malheiro), não abona a favor de Rio. O melhor é usar binóculos para escolher melhor. Salvar vezes sem conta o “insalvável”, cansa…

SALVADOR MALHEIRO (Presidente da Câmara Municipal de Ovar e Vice do PSD)

Michael Knight, por David Hasselhoff, em “Knight Rider” (“O Justiceiro”), entre 1982 e 1986. (Cortesia NBC Universal Television Distribution)

MÁSCARA: Michael Knight.

RAZÃO DA ESCOLHA: Dizem que o carro é a extensão do homem (como se fosse um pénis vistoso pronto a ser elogiado), mas há quem prefira vê-lo com dupla função. Ou seja, se é o Estado a pagar, porque não usar para fins pessoais?

Pelos vistos, Salvador Malheiro está a ser investigado pelo Ministério Público por utilizar um automóvel de luxo, pago pela autarquia, para eventos do PSD. A ser verdade, nada melhor que ter um popó que fale e que lhe lembre: “Não achas que passaste a fronteira do razoável?”.

