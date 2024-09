Esse cara recriou a abertura de ‘Rick and Morty’ como um anime

Muita gente compara Rick and Morty com animações japonesas por suas características selvagens, inovadoras e o foco em emoções adolescentes. Os visuais são diferentes de um desenho norte-americano, mas o animador francês Malec lançou um vídeo no final de semana mostrando como a série seria louca reimaginada no estilo anime.

Malec e sua equipe, que também fez um Game of Thrones estilo anime e produz uma série de batalhas de rap com cultura pop, transformaram o clã Smith-Sanchez em personagens corados, de olhos enormes e cabelo espetado característicos das animações japonesas para o curta If Rick And Morty Was An Anime. Trechos favoritos dos fãs, como a Summer bombada, Pickle Rick, Beth bêbada e o chapéu idiota do Jerry se espalham por um remake de 90 segundos da abertura de Rick and Morty. A trilha sonora deliciosamente genérica de anime de KronoMuzik é um toque especial.

O vídeo é tão legal porque reconhece seu público. Os fãs de Rick and Morty sempre pediram um crossover com anime. “Rick and Morty is anime” é um trollagem recorrente no Twitter respondida com 50 tons de zoeira irônica, desprezo sem ironia e gente desejando um verdadeiro episódio anime de Rick and Morty .

A mídia está ainda mais empolgada com a ideia que os fãs no Twitter. Em agosto, Anthony F. Schepperd da Titmouse animou um vídeo promocional inspirado em X-Men para a série, que publicações disseram “Retratar uma nova temporada insana” e “Prometer uma temporada épica”, implicando que “ação anime” teria um papel em episódios futuros. Na verdade, o Adult Swim sempre contrata jovens animadores para usar seus personagens em vídeos experimentais, mas eles acabam nunca se envolvendo na série em si. O animador de stop-motion Lee Hardcastle fez uma série chamada The Non-Canonical Adventures of Rick and Morty para acabar com qualquer suspeita de que eles tinham alguma relação com a série.

Dan Harmon e Justin Roiland devem 70 episódios de Rick and Morty ao Adult Swim. São muitas oportunidades de atender o público e fazer um episódio anime, do mesmo jeito que Harmon fez um episódio em stop-motion para sua série anterior na NBC Community. Mas se ele e Roiland são tão comprometidos em ignorar os fãs de anime quanto são em derrubar teorias da conspiração sem noção, então isso não vai acontecer tão cedo.

