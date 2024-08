Esse parque temático da Arca de Noé de 100 milhões de dólares é homofóbico e chato pacas

Parece que o Ark Encounter, um parque temático da Arca de Noé de US$ 100 milhões no Kentucky, não está indo muito bem.

Segundo o Louisville Courier Journal, cerca de 860 mil ingressos foram vendidos para o parque entre julho de 2017 e junho de 2018, bem atrás dos 2 milhões de ingressos vendidos anualmente previstos por Ken Ham, o criador da Arca, antes da inauguração. (Um porta-voz do parque disse ao Courier que as vendas de ingressos não refletem o número real de visitantes, considerando passes anuais e ingressos grátis para menores de cinco anos. Eles dizem que receberam cerca um milhão de visitantes.)

Ham já culpou vários fatores para a performance fraca da atração. De donos de negócios locais a ateus. Mas há uma explicação mais simples? E possível que as pessoas não queiram visitar a Arca porque é um passeio chato demais?

Antes de examinar isso, vale observar o que as mentes por trás do projeto queriam fazer. Segundo Ham, o objetivo era produzir entretenimento que atraíssem cristãos e não-cristãos. “Como você atinge o público geral de maneira mais ampla?”, ele perguntou numa entrevista ano passado para o Washington Post. “Por que não criar algo para as pessoas do mesmo jeito que elas vão para a Disney, a Universal ou ao Smithsonian?” Para isso ele contratou Patrick Marsh, um designer de atrações que já trabalhou com a Universal Studios e o parque temático da Sanrio no Japão.

Sendo assim, a Arca vai realmente atrair visitantes do mesmo jeito que a Disney, a Universal ou o museu Smithsonian? Visitei o parque para descobrir:

Chegando na Arca

Depois de pagar US$ 61,48 [quase R$ 230] pelo ingresso mais estacionamento, embarquei num ônibus de traslado que me levou até a Arca, que ficava do outro lado da colina.

A Arca – que você vê do ônibus no topo do monte – é realmente impressionante. Como dizem na propaganda, é uma réplica muito grande mesmo da Arca de Noé.

É DIVERTIDO O SUFICIENTE PARA TE CONVERTER PARA UM SISTEMA DE CRENÇA CRIACIONISTA?

Não. Além do inicial “Nossa, que grande”, a visão da Arca não tem muito valor como entretenimento. É só um prédio grande num formato em que você não vê normalmente por aí. É como levar pessoas de uma tribo amazônica não contatada para ver um supermercado vazio. Eles com certeza achariam a estrutura interessante, mas duvido que iriam querer pagar 79 dólares para passar o dia aqui.

A entrada da Arca

Entrando na Arca, você passa por uma área de fila extremamente otimista. Tipo aquelas de parque temático que dão várias voltas para colocar o maior número de pessoas juntas num espaço pequeno. Estimo que a área poderia receber umas mil pessoas. Mas quando passei por ali, éramos só uns dez visitantes.

Aí você entra na primeira seção da Arca. Que, estranhamente, é outra área de fila, dessa vez pensada para parecer um estábulo. Aqui você tem espaço para umas cem pessoas. Essa área também estava vazia.

É DIVERTIDO O SUFICIENTE PARA TE CONVERTER PARA UM SISTEMA DE CRENÇA CRIACIONISTA?

Não. Mas acho que não importa porque parece bem improvável alguém ter que realmente esperar nessa área.

O Estábulo

A primeira exposição propriamente dita da Arca é uma sala com várias jaulas de madeira com modelos de animais dentro.

É DIVERTIDO O SUFICIENTE PARA TE CONVERTER PARA UM SISTEMA DE CRENÇA CRIACIONISTA?

Não muito. Os animais não são interativos nem se mexem. Talvez se você for um entusiasta de modelos de animais?

O plano original, aparentemente, era ter animais vivos nessa parte. O que significaria muitos animais estressados fazendo barulho e cagando em jaulas num espaço pequeno sem luz natural. Dependendo da sua tolerância à crueldade animal, seria um espetáculo interessante, acho.

O mundo pré-dilúvio

Pensando em conteúdo, essa área tinha um grande potencial. Ela mostra como o mundo era antes do dilúvio, que aparentemente eram várias batalhas entre pessoas e dinossauros, sacrifícios humanos e pessoas sendo comidas por tubarões.

Mas, infelizmente, fora três dioramas, tudo isso é mostrado usando alguns desenhos e textos em placas na parede.

É DIVERTIDO O SUFICIENTE PARA TE CONVERTER PARA UM SISTEMA DE CRENÇA CRIACIONISTA?

Não. Acho que eles poderiam ter usado uma parte do orçamento geral para fazer essa seção ser tipo um trem fantasma.

Vários cartazes numa parede

Depois que lê as placas na seção pré-dilúvio, você chega na próxima atração: vários cartazes nas paredes. Os cartazes explicam as falhas da teoria da evolução e como Noé e sua família, em teoria, podem ter lidado com coisas como eliminação de resíduos e ventilação. Também tinha figuras de cera da família de Noé.

É DIVERTIDO O SUFICIENTE PARA TE CONVERTER PARA UM SISTEMA DE CRENÇA CRIACIONISTA?

Não. As pessoas não gostam de ficar lendo cartazes nas paredes. Pense no Epcot da Disney. Tem um brinquedo lá que chama Test Track, que ensina sobre design automotivo, mas também é tipo uma montanha-russa que chega a mais de 100 km/h. Você geralmente fica uma hora na fila para andar no brinquedo. A alguns metros de distância, eles têm uma sala de exposição estilo museu que explica as inovações tecnológicas da indústria automotiva. O lugar é tão sossegado que você poderia desovar um cadáver lá e ninguém ia perceber por dias.

As acomodações da Arca

Aí você tem as acomodações – uma série de salas mostrando como Noé e sua família poderiam ter vivido. Tem um cartaz na entrada explicando que eles tiveram que tomar algumas liberdades artísticas para criar essa área, porque a Bíblia não dá muitas informações sobre o tópico.

Eles podiam ter usado essa liberdade artística para fazer um negócio mais bacana, tipo uma Wakanda Bíblica. Em vez disso, eles inventaram um nome para a esposa de Noé (Emzara) e criaram uma exposição de teares, o objeto menos interessante da face da Terra.

É DIVERTIDO O SUFICIENTE PARA TE CONVERTER PARA UM SISTEMA DE CRENÇA CRIACIONISTA?

Não. Você pode ver quartos e salas falsos em qualquer loja de móveis de graça. E não precisa ler nenhuma palavra sobre teares.

Encontros com animais assustadores

Aqui você tem alguns túneis escuros com animais empalhados e efeitos sonoros assustadores.

É DIVERTIDO O SUFICIENTE PARA TE CONVERTER PARA UM SISTEMA DE CRENÇA CRIACIONISTA?

Provavelmente é a coisa mais interessante do barco, mas não consegue ser um entretenimento no sentido tradicional. Só comparado com as outras atrações.

A Arca de conto de fadas

Como você pode ver pela foto acima, a entrada dessa área, que é cercada de animais gigantes fofinhos, parece promissora.

Mas isso é só uma isca. A exposição na verdade foi pensada para te ensinar que animais fofinhos, como os que te atraíram para a exposição, são maus. Os livros infantis que contam a história da Arca – ou seja, a história de um homem do Neolítico que constrói um barco grande o suficiente para carregar dois representantes de cada espécie da Terra inteira – minam isso fazendo a coisa parecer implausível.

É DIVERTIDO O SUFICIENTE PARA TE CONVERTER PARA UM SISTEMA DE CRENÇA CRIACIONISTA?

Categoricamente não. E sinceramente muito cruel com as coitadas das crianças enganadas pra entrar na exposição.

Filmes

A Arca tem duas áreas de exibição que, durante a minha visita, passavam dois filmes em loop.

O primeiro, Entrevista com Noé, se passa no tempo de Noé, e o mostra sendo entrevistado sobre a Arca por um repórter do jornal local. O Noé é bonito, equilibrado e simpático. O repórter é mau, tem sotaque britânico e diz coisas como “Há quanto tempo você está trabalhando nesse… projetinho?” enquanto revira os olhos. O fundo em CG da entrevista parece um clipe do Linkin Park.

O outro filme, Como nos Dias de Noé, mostra os mesmos atores, mas se passa no presente, com um membro da equipe da Ark Encounter sendo entrevistado por um repórter de um tabloide de Nova York, que publica manchetes como “Os melhores cirurgiões de troca de sexo da Costa Leste”, “Comecem a andar, moças! Na xaria só homens podem dirigir!” e “Hipsters não são mais legais”.

É DIVERTIDO O SUFICIENTE PARA TE CONVERTER PARA UM SISTEMA DE CRENÇA CRIACIONISTA?

O único entretenimento aqui não é intencional, então provavelmente não. A menos que você se converta ironicamente.

Mais cartazes

Aí era hora de mais cartazes. Sala atrás de sala com cartazes. Mais cartazes do que já vi num mesmo lugar antes. Mais cartazes que na Marcha das Mulheres inteira. Cartazes com títulos como “Deposição Cros-continetal”, “Paraconformidade”, “Fóssil Poliestrata” e “A Enigmática Stonehenge”.

É DIVERTIDO O SUFICIENTE PARA TE CONVERTER PARA UM SISTEMA DE CRENÇA CRIACIONISTA?

Não. Te desafio a pensar numa coisa menos divertida que ler um cartaz sobre o que diabos é fóssil poliestrata.

Uma graphic novel cristã

Uma das novas adições da Arca é uma exposição feita para parecer uma HQ, que conta a história de um universitário questionando sua fé (spoiler: Deus acaba se mostrando bacana).

É DIVERTIDO O SUFICIENTE PARA TE CONVERTER PARA UM SISTEMA DE CRENÇA CRIACIONISTA?

Ken Ham descreveu a exposição como “andar pelas páginas de um livro”. Uma descrição alternativa poderia ser “ler vários cartazes numa parede”.

Zoológico

Fora da Arca, você pode visitar uma área de zoológico com zebras e camelos, e fazer carinho em animais como burros e cabras. Claro, tem cartazes – explicando como cada animal contradiz a teoria da evolução.

É DIVERTIDO O SUFICIENTE PARA TE CONVERTER PARA UM SISTEMA DE CRENÇA CRIACIONISTA?

Acho que depende de como você se sente com zoológicos. Ver animais em cativeiro me deixa meio triste, então vou ver uma coisa uma pouco mais emocionante que uma cabra.

Tirolesas

Fora da Arca eles têm tirolesas em que você pode descer por uma taxa extra de US$ 49 a US$ 119. Não desci nenhuma tirolesa porque tirolesas são notoriamente sem graça. Fora instrutores de tirolesa e o pessoal do American Gladiators, ninguém faz tirolesa mais que uma vez na vida.

Intolerância contra LGBTQs

Intolerância contra LGBTQs você encontra por toda parte, é uma grande atração do parque .

Todos os voluntários e funcionários da Arca são obrigados a assinar uma “declaração de fé” que proíbe explicitamente gays, bis ou pessoas que “tentaram alterar seu gênero por cirurgia ou aparência”.

Na minha visita, vi várias propagandas para um evento na Arca chamado “Sagrado: Abraçando o Design de Deus da Sexualidade”, que aparentemente é um tipo de evento de conversão gay transfóbico.

Não contente em tirar empregos e a identidade do pessoal queer, Ken Ham também está numa campanha para “tomar o arco-íris de volta”, promovido por um show de luzes noturno e merchandising disponível na loja de lembranças.

É DIVERTIDO O SUFICIENTE PARA TE CONVERTER PARA UM SISTEMA DE CRENÇA CRIACIONISTA?

Segundo o Gallup, o número de pessoas que não gosta de LGBTQs está caindo a cada ano. Incorporar isso na sua atração provavelmente é um mau uso de recursos.

Conclusão

A ARCA É DIVERTIDA O SUFICIENTE PARA TE CONVERTER PARA UM SISTEMA DE CRENÇA CRIACIONISTA?

Não. É basicamente um armazém de cartazes de US$ 100 milhões que custa 70 pilas pra entrar.

O que é bem broxante. Toda criança, mesmo aquelas arrastadas para atrações criacionistas pelos pais, merece se divertir. Só porque seus pais preferem gastar uma grana nesse negócio em vez de numa viagem massa ou num jogo de PS4, não significa que você merece ter uma infância deprê.

Vi notícias de que o pessoal da Arca planejava uma expansão que incluiria um brinquedo das Dez Pragas do Egito. Mas Patrick Kanewske, porta-voz do parque, me disse que a atração está na geladeira enquanto eles focam em construir um novo auditório, uma área de lojas e praça de alimentação, e uma Torre de Babel contendo “várias exposições falando sobre o relato bíblico do dilúvio”.

Parece improvável, mas esperamos que pelo menos uma dessas coisas tenha menos cartazes.

