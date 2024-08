Esta fotógrafa transforma humanos em bonecas Bratz

Este portfólio aparece originalmente no Photo Issue da Revista VICE. Com esta edição queremos celebrar o absurdo, a despreocupação e o humor. É importante dar uma escapadela do mundo real. Por mais que seja necessário estar informado, envolvido e consciente, também precisamos de rir. Aqui, mostramos pessoas a fazer arte com sentido de humor. No ambiente de hoje, há algo divertidamente subversivo nisso. Clica aqui para assinares a revista impressa, aqui para saberes mais sobre o tema nas palavras do editor da revista (em inglês) e aqui (em inglês) ou aqui (em português) para veres mais conteúdos deste número.

***

O trabalho empapado em tons pastel de Arvida Byström, uma fotógrafa de 27 anos de idade que vive em Estocolmo, Suécia, desafia os espectadores a pensarem sobre a objectificação, sobre como a sociedade trata os corpos femininos e a saúde mental no mundo digital. As suas imagens já agraciaram as páginas de publicações como Wonderland, Garage e Dazed. Em 2017, a Prestel Books lançou Pics or It Didn’t Happen, uma monografia partilhada com a artista Molly Soda, com imagens que tinham sido banidas do Instagram.

Byström é uma colaboradora de longa data da VICE e, quando lhe perguntámos se gostaria de participar no número de fotografia deste ano, respondeu-nos com esta ideia em torno da recente popularidade da #bratzchallenge, em que as pessoas recriam a maquilhagem e o visual das bonecas Bratz e publicam os resultados online. Byström, juntamente com o estilista Lo Hallen, diz que, com este portfólio, sabiam que queriam criar uma “celebração de todos os artistas incríveis que alinharam na tendência e, ao mesmo tempo, transformá-la numa paródia solidária”.

“É um trabalho que reflecte sobre a solidariedade bastante presente na cultura da Internet e sobre as criações tão bonitas que nascem dela. Para nós, as bonecas Bratz são obviamente ridículas – como é que podem sequer ser permitidas para crianças? – mas, ao mesmo tempo, têm roupas ridiculamente giras”, sublinha a fotógrafa.

Camisa e meias, Acne Studios; saia, Dominka Skansen do C.U.M Clubwear; sapatos, Demonia.

Chapéu, Western Express da Sko Uno; Blusa, Freja Wesik; Corset e saia, Humana Second Hand.

Casaco e blusa, Emelie Janrell; calças, Acne Studios; brincos, Charlott Vasberg.

Vestido, Emelie Janrell; sapatos, Underground da Sko Uno; brincos, Charlott Vasberg.

Vestido, Freja Wesik.

Vestido, Nhorm.

Styling por Lo Hallén; maquilhagem por Michel Franco e Sandra Magnusson; set design por Fredrik Sundberg Svartnäs; produção por Fredrika Eriksson. Modelos: Gudfreja, Malin Efua, Alejandro Montero Bravo e Christopher.

