Esta pequena vila acolheu o primeiro festival de skate longboard da Sérvia

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Sérvia.

Situada no sul da Sérvia, a vila de Popšica acolheu em Julho último o que os organizadores definiram como “o primeiro festival e competição de downhill em longboard” do país. Cerca de 30 skaters oriundos de várias partes do território sérvio participaram no evento de três dias, organizado pela crew de skate Mozgabez. O vencedor, Nenad Mihajlovic, levou para casa uma longboard com a inscrição “King of Popšica”.

A localidade, alojada entre as montanhas Svrljig, tem uma população de mais ou menos 150 pessoas – subindo até às 500 durante os meses de Verão. Está afastada de qualquer grande auto-estrada e de áreas industriais e, tal como acontece na maior parte das zonas rurais da Sérvia, os jovens há muito que se foram embora em bisca de oportunidades de emprego noutras cidades.

Popšica tem, todavia, uma atracção bastante interessante, na forma de uma espécie de piscina natural, onde a água está sempre a 22 graus, o que atrai visitantes de localidades próximas durante praticamente todo o ano.



Recentemente, no âmbito de um projecto intermunicipal, todas as esytradas que levam a Popšica foram recentemente alargadas e asfaltadas. Isto significa que as condições para o skate longboard são perfeitas e foi isso que inspirou a rapaziada da Mozgabez a organizar o evento.

Os habitantes de Popšica mostraram-se bastante empenhados em que o festival fosse um sucesso e fizeram todos os possíveis para que assim fosse, desde a preparação da comida e bebida, a apanharem uma vaca fugitiva que a dada altura “invadiu” a pista da competição.

A corrida em si decorreu numa descida com várias curvas acentuadas e fardos de palha nas bermas, de forma a proteger a integridade física dos corredores – alguns atingiam velocidades de mais de 70 quilómetros por hora. “A pista era impecável e as medidas de segurança óptimas”, garantiu-me um dos competidores, Daniel Lazarov, apesar das manchas de sangue no seu skate. E acrescentou: “E os habitantes locais proporcionaram um grande ambiente”.



Depois da corrida, todos – habitantes e skaters – foram dar um mergulho à piscina natural. “É óptimo para a vila que isto tenha acontecido, porque atrai gente jovem e esperemos que possa mudar a sua percepção das áreas rurais”, comentou-me um dos residentes, Ninko. E concluiu: “Espero que voltem para o ano. Serão sempre bem-vindos”.

Abaixo podes ver mais fotos do primeiro festival de skate longboard da Sérvia.

Nenad Mihajlović

