Estás a trabalhar de casa? A Zoom avisa o teu chefe quando não estás a prestar atenção

Este artigo foi publicado originalmente na VICE US.

Actualmente, milhões de pessoas em todo o mundo estão obrigadas a trabalhar, divertir-se e aprender a partir de casa. Esta mudança vai beneficiar não só operadoras, mas também os programas de video-conferências, que geralmente acabam por não funcionar tão bem quanto o esperado.



A Zoom, por exemplo, recebeu muitos novos utilizadores e as acções da empresa aumentaram quase 20 por cento desde que a COVID-19 começou a propagar-se. Mas há algumas coisas que deves saber sobre a aplicação, como o facto de recolher os teus dados, ter uma política de privacidade um tanto questionável e, claro, o facto de alertar o teu chefe quando não estás a prestar atenção.



Os utilizadores da Zoom têm um serviço chamado “indicador de atenção”. De acordo com o site americano da Zoom, esse recurso, que pode ser desativado se o administrador do chat o permitir, regista quando alguém sai da janela da aplicação por mais de meio minuto.



“O administrador pode ver um indicador no painel de participantes da reunião se alguém não tiver a janela do programa activa – no computador ou no telemóvel – durante mais de 30 segundos.”



Na página, dizem que o programa não utiliza tecnologia de análise de áudio ou vídeo, embora a Zoom não tenha respondido às nossas perguntas sobre o funcionamento do serviço. Na altura, a Zoom promoveu a ferramenta como sendo uma forma para os professores controlarem os alunos e saberem quais os que não prestam atenção.



“Quer seja um vídeo, um PowerPoint ou uma página web, se a janela Zoom não estiver activa no computador de um aluno, aparecerá um indicador junto ao nome no painel do participante”, explicam.



“Também pode ser útil informar os seus alunos de que lhes poderá fazer uma avaliação com base nesses dados”, dizem. “Numa aula virtual, qualquer coisa que facilite a interacção e atenção traduz-se em sucesso contínuo”.



Algumas universidades, como a da Flórida, não aconselham os professores a utilizarem essa ferramenta para dar notas aos alunos, porque ela só funciona se os participantes tiverem a versão 4.0 ou superior, nem sempre funciona quando usam o Explorer e pode entrar em conflito com as plataformas da universidade. Alguns jornalistas e utilizadores do Twitter foram rápidos a apontar que esse serviço torna possível um cenário em que um funcionário pode ser penalizado por fazer coisas relacionadas com o seu trabalho, como verificar notas ou escrever um documento durante a reunião.

Não é difícil encontrar maneiras de contornar a situação. Um utilizador do Twitter propõe fazer a vídeo-chamada a partir do telefone ou do tablet, enquanto se usa o computador para trabalhar (ou joga Red Dead Online).

É importante assinalar que, tal como a maioria das empresas, as políticas de privacidade da Zoom declaram que recolhem uma lista interminável de informações sobre ti, como o nome de utilizador, morada, endereço de email, número de telefone, posto de trabalho, informações do teu perfil do Facebook, especificações do teu computador ou telefone, endereço IP e, além disso, “todas as informações que carregas, partilhas ou crias durante a utilização do serviço”.



“Se participar numa reunião gravada ou se inscrever nos serviços de gravação na nuvem da Zoom, recolhemos informações sobre si, relacionadas com a gravação”, afirma a empresa. “As informações podem incluir dados pessoais.”



No Twitter, Hamza Shaban, jornalista do Washington Post, assinala que a política de privacidade da empresa não deixa claro se e como é que eles se beneficiam desses dados.



A Zoom esteve na mira o ano passado devido a uma denúncia de privacidade do Electronic Privacy Information Center, que afirmou que “a Zoom desenhou, intencionalmente, o seu serviço de video-conferência web para que este ignore as configurações de segurança do navegador e torne possível ligar a webcam do utilizador remotamente, sem o seu conhecimento ou consentimento”.

Se fores utilizador da Zoom, talvez esteja na hora de considerares uma alternativa melhor… Se é que existe.

