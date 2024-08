Estas fotos de família exploram fragmentos de uma certa masculinidade colombiana

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

A série Fragments of the Masculine começou por ser uma homenagem à ligação que Antonio Pulgarin sentia em relação a um tio que nunca tinha tido conhecido, Jose Antonio Pulgarin. Pouco depois da morte do irmão, a mãe de Antonio, deu-lhe o seu nome.

Embora nunca tenha conhecido o tio, Pulgarin sentia-se muito próximo dele – não só através do nome, mas também pelas suas fotografias. Era fascinado pelas imagens do seu tio na juventude, incluíndo aquelas do seu tempo ao serviço do exército colombiano. Nelas, o artista encontrava muitos dos seus próprios maneirismos e experiências culturais

Em 2015, Pulgarin construiu um arquivo de imagens do tio. Reproduziu cada uma das fotos e fez experiências de colagens fotográficas, desconstrução, acrescentando e retirando informação de cada uma para criar algo novo. Ao longo de Fragments of the Masculine, Pulgarin incorpora nas suas imagens vários materiais impressos padronizados, referências culturais e dialectos, como uma referência subtil à sua herança colombiana. Vê a série abaixo.

