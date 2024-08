Estas luzes numa ilha escocesa mostram o impacto devastador da subida do nível dos oceanos

Este artigo foi originalmente publicado na nossa plataforma VICE News.

A remota localidade de Lochmaddy, Escócia, alberga actualmente uma instalação de arte, extremamente simples e surpreendentemente eficaz, dedicada à questão das alterações climáticas. Os artistas finlandeses Timo Aho e Pekka Niittyvirta instalaram a peça – intitulada “Lines (57° 59´N, 7° 16´W)” – há um ano, na ilha North Uist, que tem uma população de cerca de mil e 200 pessoas. A obra é composta por luzes LED com um significado sombrio: a altura a que estão penduradas representa onde se prevê, num futuro não tão longínquo, que chegue o nível do mar, quando as marés de tempestade combinam com a maré alta.

As luzes envolvem o centro de artes Taigh Chearsabhagh localizado no campo que separa a vila do oceano. “Começámos o projecto no contexto do posicionamento físico das comunidades costeiras e os seus futuros”, explica Niittyvirta, um dos criadores. E acrescenta: “Os humanos têm influenciado o clima desde o início da Revolução Industrial e os efeitos disso têm vindo a acelera as mudanças; o LED é uma boa representação da actual sociedade consumista”.

Faz sentido que a peça tenha acabado em Lochmaddy. Para começar, a cidade tem uma forte e vibrante comunidade artística, que inclui o museu e uma grande quantidade de estudantes de arte. Para além disso, muitos dos edificios costeiros de Lochmaddy sofrem várias vezes de inundações – inclusive o museu. “A obra evidencia bem o problema – é uma imagem bastante marcante”, considera Harry Caldwell-Hardie, um estudante que está em Lochmaddy para estudar arte. E sublinha: “Estás a andar e percebes que a luz te chega ao pescoço. Pensas ‘Oh, estaria encharcado’”.

A VICE News foi a Lochmaddy para perguntar aos residentes o que pensam sobre o impacto da obra de arte.

