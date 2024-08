Estas pessoas contaram-nos segredos que esconderam da sua cara-metade

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Canadá.

Às vezes, guardar um segredo é a forma mais simples de evitar partir o coração a alguém. Ainda que, em teoria, o correcto seria falares sempre com sinceridade e honestidade sobre os teus sentimentos, às vezes fazê-lo tem consequências.

Pensa, por exemplo, em como se sentiriam os teus pais se soubessem que dás em drogas, ou que foste tu que mataste o vosso cão de infância sem querer. Mas, os pais não são as únicas pessoas a quem podes querer ocultar um segredo para o seu próprio bem.

Se és uma dessas pessoas que nunca teve que guardar segredos da sua cara-metade, então é porque tens mesmo uma moralidade menos corrupta que estas pessoas:



“Ninguém sabe, muito menos o meu namorado, mas quando começámos a sair eu andava enrolada com um casal. Aliás, cheguei a deixar o meu namorado plantado num encontro. Disse-lhe que me tinha esquecido, mas na verdade estava muito mocada e a pinar com esse casal. Não voltei a falar com eles desde essa altura”. – Sarah*, 27 anos



“Uma vez embebedei-me muito e fiz sexo com um empregado de mesa na casa-de-banho do bar em que ele trabalhava, em Brooklyn. O meu ex nunca percebeu exactamente o que se tinha passado, mas não foi fácil explicar-lhe como é que tinha contraído uma DST. Essa relação não funcionou…”. – Madeleine*, 26 anos



“O meu ex era artista. Uma vez culpei-o de ter manchado de tinta o nosso gato, mas eu tinha feito pior: entornei uma lata pequena de tinta sobre um quadro que ele tinha começado a pintar, porque andava-se a comportar-se como um imbecil”. – Kaylin, 27 anos

“Uma vez estava a participar na Warped Tour e enrolei-me com duas miúdas na caravana da minha banda, num parque de estacionamento. Senti-me super culpado, mas quando cheguei a casa apercebi-me que a minha namorada tinha estado enrolada com um gajo, portanto suponho que ficámos quites. Ainda que, bem… ela me tenha confessado e eu nunca lhe tenha contado. Acho que nem os outros membros da minha banda sabem, porque quando aconteceu estavam a vender cenas da banda, o que também é revelador do pouco que durou a minha primeira tentativa de um ménage”. – Matt, 29 anos

“Nunca disse ao meu ex que, no máximo, em três anos tinha planos de mudar-me para Nashville e começar a minha carreira musical. Praticamente toda a gente à minha volta sabia, mas eu tinha a certeza que o meu namorado me deixaria imediatamente se soubesse e que nunca se iria mudar comigo. Acabámos por terminar o namoro sem que eu lhe contasse. Ironicamente, o meu namorado actual é do Tennessee, mas vive em Nashville, para onde me vou mudar. Parece que tinha tudo planeado, mas não” (risos). – Lindsay, 25 anos

“Nunca lhe contei que consumia coca e pinava as amigas dela enquanto ela estava de viagem”. – Marc*, 28 anos



“Rapariga sai com rapaz. Rapaz vai de férias. Rapariga põe os cornos ao rapaz. Rapariga contrai uma DST, faz sexo com o namorado antes de saber da doença e, em segredo, põe antibiótico no batido de proteínas do namorado… Ele nunca soube”. – Alex, 27

“Estava noutro país a trabalhar como babysitter e fui para a cama com o pai da criança. Acabámos por ter uma aventura. Depois mudei-me para outra cidade, apaixonei-me pelo seu irmão e andei a sair com ele. Ninguém da família percebeu”. – Eleanor*, 23 anos

*Os nomes foram alterados para salvaguardar o anonimato.

