Estas são, provavelmente, as fotos de skate mais bonitas que vais ver esta semana

O novo livro de fotografia de Claudio Majorana, Head of the Lion, é um estudo sobre a intimidade entre um grupo de jovens skaters de Misterbianco – um subúrbio da cidade de Catânia, Sicília. “Acho que não consegues sentir verdadeiramente uma cidade se não conheceres os seus subúrbios”, acredita Claudio. E acrescenta: “Enquanto única parte das cidades que realmente está sempre em expansão, é nos subúrbios que encontras o futuro do urbanismo”.

O título do livro, Head of the Lion, refere-se a uma grande rocha junto ao mar, onde os putos se juntam no Verão e da qual saltar para a água é quase tido como um ritual de passagem. Majorana é médico de profissão e garante que consegue ver semelhanças entre a medicina e a fotografia: “Ambas implicam uma troca com pessoas, em que é importante descobrir uma empatia. Acredito que tanto médicos, como fotógrafos partilham desta capacidade”.

Durante 15 anos, Claudio foi, ele próprio, membro da comunidade skater siciliana e este não é o seu primeiro livro sobre o tema. No passado, documentou os primeiros tempos do skate na ilha e o momento em que as primeiras competições internacionais tiveram lugar, em 2004.

Todavia, com Head of the Lion, Claudio queria um back to basics e captar os motivos pelos quais qualquer miúdo quer pegar num skate pela primeira vez. Numa ilha como a Sicília tens de ser bastante dedicado para insistir na prática. “O que me atraiu neste projecto foi ter percebido o quão dedicados estes putos são à aprendizagem do skate”, explica. E sublinha: “Quando os conheci pela primeira vez, em 2011, passavam tardes inteiras a construir rampas com materiais que encontravam em obras – basicamente, madeira e tubos de metal que juntavam com fita adesiva”.

“Naturalmente, identifiquei-me com eles. Vi-me a mim próprio nos seus sonhos de se tornarem grandes skaters, bem como no seu medo de se tornarem adultos. O que adoro na adolescência é a forma como as pessoas descobrem a sua necessidade crescente de independência, enquanto ao mesmo tempo continuam a sentir uma forte necessidade de se sentirem protegidos”.

