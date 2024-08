Este cara foi atacado por uma onça e a matou com as próprias mãos

Imagine o seguinte: você sai para dar uma corridinha casual nas montanhas do Colorado, respirando fundo o ar puro com cheiro verde que emana dos pinheiros, olhando as encostas gramadas, quando do nada escuta um barulho estranho atrás de você. Cada vez mais alto, cada vez mais perto, como se alguma coisa (ou alguém) estivesse se aproximando. Você vira e vê: uma onça-parda – um maldito leão da montanha, bicho – vindo direto pra você. Ele pula na sua cara e morde seu rosto, rasga seus pulsos, arrebenta seus braços.

É isso, né? A maioria já desistiria aí, aceitando que não tem jeito de sair dessa, se encolhendo em posição fetal e sendo despedaçado até a morte. Mas vai saber como, um corredor conseguiu sobreviver a esse ataque na segunda-feira, lutando com a tal onça-parda (chamam de puma também, né?) com as próprias mãos até, eventualmente, matá-la – e ninguém sabe exatamente como ele conseguiu, segundo o Denver Post.

O homem, que não foi identificado, estava fazendo uma trilha na Montanha Horsetooth no Colorado quando o animal o atacou por trás. O bicho mordeu o rosto e os pulsos dele, e o deixou com cortes nos braços, pernas e costas, segundo Rebecca Ferrell, porta-voz do Parques e Vida Selvagem do Colorado. Ele “bloqueou parcialmente” o puma com os antebraços, começou a brigar com ele e conseguiu se desvencilhar. Aí ele foi pra cima do animal.

Segundo Ferrell, ele consegui subir na onça e a “sufocar” com as próprias mãos. Se isso significa que ele cortou a respiração a fera de algum jeito ou realmente esganou o bicho, ninguém sabe.

“É uma história incrível. Todo mundo ficou chocado e impressionado”, Ferrell disse ao Denver Post. “Ele não tinha armas, facas nem bastões de trekking. Como ele conseguiu? É algo muito raro.”

Machucado e sangrando, o cara desceu da montanha e foi até o hospital mais próximo, onde atualmente está sendo tratado. Ele pediu aos oficiais de Parques e Vida Selvagem para buscar as coisas que ele deixou na cena do ataque, que eles encontraram – junto com o animal que ele matou.

“Depois de investigação adicional, incluindo exames no puma, confirmamos o relato da vítima de que ele conseguiu sufocar o animal enquanto se defendia do ataque.”

Não se sabe quanto tempo o homem vai ficar internado – o Denver Post descreveu os ferimentos como “graves” – mas os oficiais de Vida Selvagem planejam entrevistá-lo sobre o que aconteceu na terça-feira. Esperamos que eles consigam uma imagem nítida de como diabos o cara matou um leão da montanha de 36 quilos usando só as mãos.

