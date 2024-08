Este cara salvou uma mulher com uma técnica que aprendeu no ‘The Office’

The Office está cheio de lições de vida importantes – como ser um bom chefe (Michael e Andy), como ser um bom parceiro (Jim), como escolher o assento do carro mais seguro (Dwight), como não ter amigos (Toby) – mas há um episódio da série que contém talvez o mais importante ensinamento do audiovisual: aquele do treinamento de reanimação cardiorrespiratória (RCP). O exercício pode ter acabado em caos total no episódio, mas, ao que parece, as tentativas da instrutora de ensinar a técnica para os funcionários da Dunder-Mifflin ficaram na cabeça de pelo menos um espectador: um cara do Arizona, nos EUA, que ajudou a salvar a vida de uma mulher com o RCP que aprendeu com Michael Scott.

Segundo o Arizona Daily Star, no começo do mês, Cross Scott, 21 anos, passou de carro por um sedã branco estacionado na beira da estrada com o pisca-alerta ligado. Achando que era alguém com um problema mecânico, Scott decidiu parar e ajudar – e foi quando ele encontrou uma mulher inconsciente atrás do volante, cujo rosto estava ficando azul por falta de oxigênio.

Videos by VICE

Ele tentou acordar a mulher batendo na janela, mas ela não respondeu. Ele quebrou a janela, entrou no carro para ajudar e logo percebeu que ela precisava de um CPR – mas não sabia exatamente como fazer um.

“Nunca me preparei para fazer isso na vida”, Scott disse ao Star. “Eu não tinha a menor ideia do que estava fazendo.” Daí, Scott lembrou do Michael Scott fazendo as compressões no boneco de treinamento no ritmo de “Stayin’ Alive” do Bee Gees, então foi isso que ele fez.

Depois de 60 segundos aterrorizantes de compressões, a mulher voltou e começou a respirar novamente. Nesse ponto, outros motoristas já tinham parado e chamado uma ambulância, que chegou à cena alguns minutos depois. Os socorristas disseram que o CPR de Scott pode ter ajudado a salvar a mulher, ele disse ao Star.

Não sabemos se aqueles antigos rumores de um reboot do The Office vão se tornar realidade, mas vamos torcer, né – o mundo precisa de mais episódios sobre a manobra de Heimlich, como fazer um torniquete e sei lá mais o quê.

Obrigado, Michael.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.