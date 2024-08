Este é o corpo humano perfeito segundo a ciência

Esse é o corpo humano ideal. Você pode não gostar, mas o topo da performance é isso aí. Pelo menos segundo um grupo de anatomistas e designers de efeitos especiais.

Alice Roberts, uma antropologista e professora de engajamento público em ciência da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, topou a missão de testar todas as maneiras como o corpo humano podia ser melhorado, inspirada em outras espécies que se dão melhor que nós na natureza. O resultado foi um conglomerado de criaturas que tornam a forma humana bizarramente alienígena. É até difícil de olhar, tipo:

Anatomical oddity – join me on Wednesday evening, @BBCFOUR as I attempt to design the #perfectbody! pic.twitter.com/cAWRFU47eO — Prof Alice Roberts💙 (@theAliceRoberts) June 10, 2018

Roberts e uma equipe de efeitos especiais, incluindo o escultor virtual Scott Eaton e o criador de modelos Sangeet Prabhaker, substituíram todas as partes fracas da forma humana com partes emprestadas de animais. O corpo perfeito de Roberts tem poderosas pernas de emu, pele reptiliana, orelhas e olhos maiores, e um enorme pé com três dedões. Ah, e uma cabeça esquisita de bebê saindo de uma bolsa de canguru na barriga da coisa. Chamar isso de humano depois de tudo me parece meio forçado.

A equipe revelou a moça Frankenstein na frente de Roberts e uma pequena plateia no Museu de Ciência de Londres, para o programa da BBC Can Science Make Me Perfect? O modelo foi recebido com uma mistura de choque, risadas forçadas e sorrisos doídos. Ninguém quer falar que esse bagulho é repulsivo, mas o desconforto é óbvio. Parece uma espécie saída d’A Ilha do Dr. Moreau.

O aspecto mais bizarro do novo e melhorado corpo humano nem é o olho gigante ou as orelhas pontudas, nem as pernonas de emu, mas a cabecinha do bebê saindo da bolsa. Então, num cenário de humanos perfeitos, os bebês nasceriam do tamanho de uma bala de goma, tipo os cangurus? Aí o nenezinho escalaria da vagina da mãe com seu corpinho pelado e continuaria crescendo dentro da bolsa? Quanto mais eu penso nisso, mais estranho fica. Chega. Queima, Jesus.

