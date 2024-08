Este esboço com 500 anos pode ser a “Mona Lisa” nua

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.



Há cientistas e investigadores constantemente a reexaminar obras de arte clássicas na tentativa de encontrar pistas sobre a forma como foram feitas e detalhes sobre os artistas que as fizeram. Agora, uma equipa do Museu do Louvre, em Paris, acredita ter em mãos um esboço de um nu que pode estar ligado a Mona Lisa e em parte ter sido criado por Leonardo da Vinci, segundo avança o Washington Post.

Ainda de acordo com o Post, os peritos sempre terão acreditado que o mestre desenhou, ou até pintou, uma versão de Mona Lisa sem roupa, antes da obra final. O esboço, com cerca de 500 anos, Monna Vanna, poderá mesmo, aparentemente, estar ligado a essa obra final, com a modelo retratada de uma forma muito semelhante. “A forma como o rosto e as mãos estão apresentadas no desenho é verdadeiramente notável. Não é uma simples cópia”, garante o curador do Museu Condé, instalado no histórico Castelo de Chantilly, Mathieu Deldicque, em declarações ao Guardian.

Um utilizador do Reddit fez mesmo uma composição de ambas as obras.

O esboço a carvão faz parte de uma colecção recolhida no estúdio de da Vinci e que está no Museu Condé desde 1862. Originalmente, especialistas acreditavam que pertenceria a um dos alunos do pintor, mas as novas provas apontam para que Monna Vanna tenha sido uma colaboração entre dois artistas.

Embora o estilo seja parecido com o de da Vinci, os peritos julgam que parte do trabalho terá sido feito por alguém destro, enquanto da Vinci era canhoto. Ainda assim, a equipa conseguiu datar a peça e coloca a sua produção na época pouco antes da morte do pintor, em 1519. “Estamos perante algo que foi trabalhado paralelamente a Mona Lisa, no final da vida de Leonardo”, salienta Deldicque. E acrescenta: “É quase de certeza uma obra de preparação para uma pintura a óleo”.

Apesar das descobertas, o veredicto final ainda está longe. De acordo com o Guardian, o curador-chefe da herança do Museu Condé, Bruno Mottin, garante que a identificação final do artista deverá demorar pelo menos mais dois anos. ainda assim, a tempo das celebrações dos 500 anos desde a morte de da Vinci. “Há dois mistérios. O autor e o significado desta Mona Lisa nua”, conclui Deldicque ao Post.

