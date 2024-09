Este Misósofo Levou um Soco na Cara por Usar a Bandeira dos Confederados no Electric Forest

A hora que qualquer festival libera suas catracas é um momento marcado por uma positividade radiante, empolgação, gente correndo pra colar na grade e um pouquinho de cansaço (se você veio de longe pra assistir seus artistas preferidos). Na quinta (25), isso não foi diferente no primeiro dia do festival Electric Forest (que rola entre os dias 25 e 28 de junho), com uma única exceção

Uma hora antes dos portões se abrirem em Rothbury, Michigan, para milhares de pessoas prontas pra fritar na pista, um jovem desavisado da vibe boa do evento cortou a brisa da galera. Aparentemente sem um pingo de dignidade, o vacilão balançou sua bandeira dos Estados Confederados no meio de uma aglomeração de seguidores do ethos “paz e amor” do Electric Forest.

Embora seja difícil de acreditar que ninguém deu um pito nesse cara quando ele escolheu sair de casa com essa bandeira, não demorou muito pra que um dos frequentadores do festival batesse de frente com ele. Antes de posar pra essa foto, o misósofo [aquele que destila ódio] levou um socão na cara que o deixou ensanguentado, mas não desencorajado, rindo e murmurando a frase “nascido pra tremer” (note que a camiseta dele diz “Wookarusa”, uma referência aos wookies de festival).

Sair na mão com alguém nunca resolve muita coisa, mas podemos afirmar com 200% de certeza que um símbolo de ódio racial como a bandeira dos Confederados não merece estar no Electric Forest, ou em qualquer outro festival.

