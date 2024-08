Este vídeo mostra uma medusa gigante, do tamanho de uma pessoa

Este artigo foi originalmente publicado na Motherboard – Tech by VICE.

No último fim-de-semana, perto da costa da Cornualha, no Reino Unido, dois mergulhadores encontraram uma medusa gigante, tão grande como eles. O director de fotografia subaquática Dan Abbot captou imagens da medusa com a sua câmara, enquanto esta nadava ao lado de Lizzie Daly, a apresentadora e bióloga especializada em vida selvagem.

A medusa água-viva simplesmente “apareceu entre águas turvas”, explica Daly. Era maior que qualquer medusa que alguma vez tinham visto. Estiveram a nadar com ela durante uma hora, revelou Daly à Motherboard. “Sentes-te insignificante a nadar ao lado de um animal daquele tamanho”, realça Daly. E acrescenta: “É uma experiência que nunca vou esquecer”.

A água-viva é a maior medusa que habita nas costas do Reino Unido. Tem oito braços ondulantes com tentáculos pungentes. É difícil que os humanos cheguem a nadar com elas e, normalmente, só são vistas quando acabam por dar à costa.

Abbott e Daly depararam-se com a medusa no último dia do Wild Ocean Week, uma iniciativa de Daly para inspirar as pessoas e arrecadar dinheiro para a UK Marine Conservation Society. Daly comenta que o objectivo da acção era mostrar o quanto estas espécies selvagens nos são próximas. A medusa enorme foi o maior destaque, não apenas a nível pessoal, como também no que toca a atingir os objetivos de conservação, de acordo com a bióloga.

“Esta descoberta serviu para inspirar muita gente”, assegura Daly. E conclui: “O objectivo era que conectassem com a natureza, algo que a medusa sem dúvida conseguiu”.

