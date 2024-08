Este YouTuber construiu um computador com massa de lasanha

Este artigo foi originalmente publicado na nossa plataforma Motherboard.

Steve Jobs, Dennis Ritchie, Bill Gates – todos visionários que marcaram a tecnologia informática moderna. Com isso em mente, o YouTuber Laplanet Arts decidiu levar a computorização onde nunca tinha estado – dentro de uma lasanha.

Micah Laplante, cujo canal de YouTube Laplanet Arts tem 665 subscritores, publica principalmente vídeos com tutoriais de edição de imagens e críticas de produtos. Mas, depois de a sua mulher ter feito uma piada sobre um PC feito de massa, ele decidiu tornar essa ideia ridícula em realidade. “Nunca brinques comigo sobre este tipo de coisas, porque posso fazê-las acontecer”, escreve Laplante na descrição do vídeo. “E aqui está”. Esta foi a primeira tentativa de construir um computador no seu canal.

A base do “Pasta PC” é um tablet Asus Transformer avariado que Laplante tinha. Depois de remover os componentes essenciais, deitou mãos à obra e começou a construir uma capa de computador feita de massa. Tirando a motherboard, as baterias, botões e software, toda a capa que Laplante fez é de massa – lasanha e rigatoni, mais precisamente (com a ajuda de alguma cola, fita adesiva e tinta).

O resultado é um computador completamente funcional. Dada a idade do tablet original, algumas funções são um bocado lentas, como quando Laplante tentou ver em streaming um vídeo no Hulu, jogar online no Steam ou usar o emulador de Game Boy que tinha descarregado. Mas, fora isso, o sistema funciona com normalidade. “É um projecto do qual estou ligeiramente orgulhoso”, diz Laplante. Temos que esperar para ver quanto da sua ingenuidade pode chegar ao resto da indústria.

