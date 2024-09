Estivemos num bar com o Mac DeMarco

Aqui no escritório gostamos muito do Mac DeMarco. Até contratámos um rapaz, cuja única função é sentar-se em frente a um gira discos que temos aqui, e reproduzir—um atrás do outro— todos os discos do canadiense, em loop. Fá-lo durante todo o dia e cria uma linha musical que favorece as nossas tarefas diárias. Poderíamos ouvi-los sem parar, em formato digital, mas perderia todo o encanto. Ainda por cima, o rapaz que se ocupa desta tarefa é um fixe e diz coisas tipo “se os rabos são as novas mamas, então os tomates são as novas pilas”, algo que o Spotify jamais poderá fazer.

Enfim, conto-vos tudo isto porque no outro dia fomos, em manada, ver o concerto de Mac deMarco e Juan Wauters, e a nossa colega Flor tirou umas fotografias do concerto, e do que veio depois.

TODAS as fotografias são da FLORENCIA LUCILA